Suporte triplo para rolos está por menos de R$ 17; saiba se vale a pena

Se rolos de papel-toalha, alumínio ou filme estão espalhados pela sua cozinha, o Guia de Compras UOL encontrou uma forma de organizá-los com um suporte triplo. O produto faz sucesso entre os consumidores e está com desconto na Magalu (26%) e Shopee (36%), custando a partir de R$ 16,65.

Esse suporte organizador é feito de plástico resistente e com capacidade para guardar até três rolos, segundo informações do fabricante. Confira mais detalhes sobre o produto e as opiniões de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre o suporte

Suporta até 3 kg

Capacidade de três rolos

Modelo em plástico resistente e durável

Possui dois ganchos na parte inferior para suspender panos ou utensílios de cozinha

Promete ser prático e simples de utilizar

O que diz quem comprou?

O suporte tem mais de 19 mil avaliações na Shopee, com nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Os principais elogios dos consumidores são a qualidade e resistência do produto.

Muito bem feito, estou muito satisfeito com minha compra. Veio certo, com parafusos e buchas, ficou bem bonitinho, recomendo a compra. Eu compraria de novo com certeza. Fernandes Machado

Chegou antes da data. Material de plástico, porém de boa qualidade. Vai super atender a necessidade. Adorei a compra. Kamilla

Muito satisfeita com o produto. Chegou antes e veio certinho. O material é bem resistente. Luciane Ximenes Souza

Material bem resistente, um ótimo acabamento, nem dá pra ver onde é parafusado, já vem os com os parafusos. Muito fácil de tirar e colocar. De certa forma, o suporte fica mais regulável caso o tamanho dos rolos seja maior ou menor. Anônimo

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores reclamam principalmente da fragilidade do produto e também problemas na entrega.

Achei um pouco frágil, mas pelo valor está bom, já esperava. É um bom custo-benefício. Andressa Silva

A transportadora não teve cuidado no transporte e veio quebrado. O produto não vem em papel bolha, somente em um saco. Elisangela Santos

Produto mais ou menos, um pouco frágil e tem que ser usado com muito cuidado. Ingrid

Não gostei muito porque o material é frágil, achei que fosse um plástico mais firme, mas é bem molinho. Espero que não estrague e suporte o peso de quando for puxar o papel toalha e o plástico filme. Débora Araújo

