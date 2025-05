STF julga núcleo 4 da trama golpista; PGR diz que 'todos agiram por golpe'

A Primeira Turma do STF começou nesta manhã a analisar a denúncia contra o chamado "núcleo 4" da tentativa de golpe de Estado em 2022. A representante da PGR (Procuradoria-Geral da República), a subprocuradora Cláudia Sampaio Marques, disse que os sete acusados "agiram e concorreram para que houvesse um golpe de Estado".

O que aconteceu

PGR defende que ministros aceitem a denúncia e diz que a conduta de cada um dos acusados foi detalhada no documento. "Todos agiram e concorreram para que houvesse um golpe de Estado, para que Jair Bolsonaro permanecesse no poder. E cada um fez a sua parcela de ação para o alcance desse objetivo comum", disse a subprocuradora Marques no início da sessão. "A denúncia pormenorizou a conduta de cada agente [...]. Tanto é assim que todos os acusados se defenderam exatamente do que foram acusados, com substanciosas defesas."

A maioria das defesas alega que a PGR não descreveu individualmente quais foram as ações golpistas de cada um dos acusados. Veja abaixo os principais trechos das falas dos advogados. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cármen Lúcia já negaram os pedidos de nulidade apresentados por todas as defesas.

STF julga neste momento se aceita a denúncia contra grupo acusado de produzir desinformação sobre as eleições. Composto por sete pessoas, o grupo teria atuado para espalhar fake news sobre o processo eleitoral como estratégia para inflamar apoiadores e manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Presidência, mesmo após derrota na eleição, segundo a denúncia da PGR. São eles:

Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da reserva do Exército; Ângelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército; Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal; Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército; Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército; Marcelo Araújo Bormevet, agente da Polícia Federal; Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército.

Há três sessões marcadas para análise da denúncia. A primeira começou às 9h30 de hoje e a segunda está agendada para as 14h30. A terceira, para a manhã de amanhã, também às 9h30. A expectativa é que a análise seja concluída ainda hoje.

Se os ministros aceitarem a denúncia, como já fizeram para os últimos dois núcleos da trama golpista, haverá a abertura de uma ação penal. Durante esse processo, haverá nova fase de produção de provas e apresentação das defesas. Só depois disso é que a Primeira Turma do STF decidirá se condena ou absolve os envolvidos.

O que disseram as defesas

A denúncia imputa a ele [Ailton Gonçalves Barros] uma série de crimes gravíssimos sem a devida especificação. As conversas trazidas pela investigação aos autos parecem muito mais desabafos entre pessoas conhecidas do que pessoas combinando práticas de crimes.

Érica de Oliveira Hartmann, defensora pública federal falando por Ailton Gonçalves Barros

Há uma tentativa clara de responsabilização por ato de terceiro. [...] Entendo aqui que a Procuradoria Geral da República foi induzida a erro pelo relatório da Polícia Federal, porque tudo se baseia e uma reportagem publicada [...] baseada em um print de um Twitter. Angelo não tem nenhuma ligação com o IVL, não é funcionário, não é contratado, nem é pessoal de serviços. Teria participado de uma reunião.

Zoser Hartmann de Araújo, advogado de Ângelo Martins Denicoli

O engenheiro Carlos Rocha fez os relatórios [sobre as urnas eletrônicas] e recebeu por isso, entregou esse tema para o seu contratante, o Partido Liberal. [...] Rocha foi contratado pelo PL, por seu presidente, Valdemar Costa Neto e, como já dito aqui na tribuna, ele esteve na mesma circunstância fática, na mesma consideração fática e, corretamente, não está denunciado o presidente do PL. Mas está denunciado o prestador de serviço que ofereceu uma avaliação.

Melilo Dinis do Nascimento, advogado de Carlos César Moretzsohn Rocha

A denúncia não descreve qual seria o papel do denunciado na organização criminosa. Para encaixar Giancarlo dentro da organização criminosa, a única alegação da acusação é que o denunciado teria sido cedido a Abin. [...] No entanto, Excelências, diferentemente do que alega o Ministério Público, Giancarlo não era subordinado nem direto e nem indireto de Ramagem. Giancarlo não atendia as demandas de Ramagem. Giancarlo não tinha contato nem dentro, nem fora da agência com Alexandre Ramagem.

Juliana Rodrigues Malafaia, advogada de Giancarlo Gomes Rodrigues

Guilherme, ele não produziu vídeo ou mensagem alguma para poder descredibilizar as eleições ou a legitimidade do governo. Ele apenas exerceu o seu direito de expressar sua opinião particular, que lhe é garantido constitucionalmente [...]. Então, senhoras e senhores ministros, um homem e um celular jamais teriam capacidade de influenciar a movimentação de uma massa da magnitude do Rio de Janeiro.

Leandro Coelho Avelar, advogado de Guilherme Marques de Almeida

O fato de se integrar uma organização criminosa não justifica a responsabilidade pelos delitos praticados por aqueles que integram essa organização. É bem possível que, dentro de uma estrutura de uma organização criminosa, composta, por exemplo, por seis membros, que os seis respondam pela organização e que quatro respondam por crimes que praticaram, os outros dois não, porque não contribuíram, nem de forma consciente, nem de forma voluntária, para os fatos praticados.

Hassan Magid de Castro Souki, advogado de Marcelo Araújo Bormevet