Status do dólar como ativo seguro se dissipa com nervosismo sobre Fed, fiscal e comércio

Por Sarupya Ganguly

BENGALURU (Reuters) - As preocupações com o status do dólar como um ativo seguro estão aumentando, de acordo com a maioria dos estrategistas de câmbio entrevistados pela Reuters, que preveem que a moeda de reserva global sofrerá uma queda ainda maior ao longo do próximo ano, em meio a temores de uma desaceleração econômica.

Desde o retorno do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à Casa Branca, o dólar caiu quase 9% em relação a uma cesta das principais moedas, com suas incessantes reviravoltas nas políticas tarifárias prejudicando a confiança dos investidores.

Uma pausa de 90 dias em suas tarifas recíprocas tem contribuído pouco para a recuperação.

Mais de 55% dos entrevistados, 46 de 83, pesquisados entre 30 de abril e 6 de maio, que responderam a uma pergunta adicional, expressaram preocupação com o status do dólar - um aumento acentuado em relação a cerca de um terço na pesquisa de abril - embora a maioria tenha admitido que ainda não existe uma alternativa clara.

"Estou muito preocupado", disse Steve Englander, chefe da pesquisa global de câmbio do G10 no Standard Chartered.

"É como a traição da confiança de um amigo. Você pode argumentar que não importa, ou que você não estava falando sério, mas seu amigo ainda se lembra disso. É assim que o dólar está atualmente com relação à confiança internacional."

"Se você tivesse me perguntado isso há dois meses, eu diria que o que importa para o dólar, em primeiro lugar, é o estímulo, e o financiamento - se eles realmente obtiveram receitas ou não - seria secundário. Agora está claro que os mercados estão muito mais preocupados com a trajetória fiscal de longo prazo."

Essas preocupações têm pesado muito sobre o dólar nas últimas semanas. Mas o euro, atualmente em US$1,13 e pouco distante de seu maior valor em mais de três anos, atingido em 18 de abril, não deverá registrar ganhos adicionais até o final do mês ou até o final de julho, de acordo com as medianas de pesquisas de mais de 70 analistas.

"De modo geral, nossa visão sobre o euro-dólar no curto prazo é bastante estável. Ainda há algum espaço para o dólar se recuperar devido aos sinais do governo Trump de que está mudando de ameaças e anúncios de grandes tarifas para uma fase de negociação de acordos comerciais", disse Francesco Pesole, estrategista cambial do ING.

A previsão é de que a moeda comum subirá para US$1,14 em seis meses e para US$1,16 em 12 meses, de acordo com as medianas da pesquisa - a maior atualização mensal da previsão para o ano seguinte desde novembro de 2010.

A economia dos EUA se contraiu pela primeira vez em três anos no último trimestre, prejudicada por uma enxurrada de importações, uma vez que as empresas buscaram evitar custos mais altos decorrentes de tarifas.

Embora os futuros das taxas de juros estejam prevendo três cortes pelo Federal Reserve até o final do ano, as autoridades têm sinalizado que não têm pressa em reduzir os juros tão cedo.

"Estamos mais pessimistas em relação ao dólar na segunda metade do ano. A constatação de dados concretos fracos dos EUA, o fato de o Fed começar a reduzir os juros, como o mercado está precificando, parte da rotação dos ativos dos EUA e as preocupações com a independência do Fed provavelmente voltarão à tona", disse Erik Nelson, estrategista macro da Wells Fargo Securities.

Apesar de Trump ter chamado o chair do Fed, Jerome Powell, de "um completo rígido" e ter repetido os apelos para reduzir os juros, ele disse que não vai removê-lo do cargo antes do término de seu mandato em maio de 2026.

"Tudo depende da independência do Fed. Se houver algum temor de que o Fed esteja perdendo sua independência, isso prejudicará seriamente o status de ativo seguro do dólar", disse Brian Rose, economista sênior do UBS Global Wealth Management para os EUA.

"Estamos vendo o iene ou o franco suíço, que são uma espécie de ativos seguros de reserva, se beneficiando da situação atual."

Espera-se que o iene e o franco suíço, ambos com alta de quase 10% até agora neste ano, ganhem mais 2,8% e 0,4%, respectivamente, em 12 meses.