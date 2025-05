Sob pressão, Flamengo tem prova de fogo contra o surpreendente Central Córdoba

Com pouca margem para erros, o Flamengo tem um duelo crucial nesta quarta-feira (7) contra o estreante argentino Central Córdoba, que se tornou a revelação da Copa Libertadores de 2025.

Após três rodadas, e contra todas as expectativas, 'El Ferroviario' lidera o Grupo C com 7 pontos, seguido pela equatoriana LDU (5) e Flamengo (4). O Deportivo Táchira, da Venezuela, sem pontos, está na lanterna do grupo, à beira da eliminação.

O Central Córdoba estreou na competição derrotando o time carioca por 2 a 1 em pleno Maracanã, um resultado que quebrou a lógica e deu confiança a equipe de Santiago del Estero enquanto o rubro-negro ficou numa situação preocupante.

Mas agora é chegado o momento em que o time argentino vai precisar dar continuidade ao seu desempenho, precisando de outro grande resultado contra o tricampeão da Libertadores antes de viajar para Venezuela e Equador nas duas últimas partidas.

O Flamengo, por sua vez, está ciente de que a partida no Estádio Único de Santiago del Estero, às 21h30 (horário de Brasília) será um ponto de virada em seus esforços para chegar mais tranquilo aos últimos jogos, nos quais terá a vantagem de jogar em casa contra LDU e Táchira.

- Jogo "fundamental" -

Depois de perder a invencibilidade no Brasileirão ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Cruzeiro e sofrer a terceira derrota de Filipe Luís como técnico profissional, o time carioca precisa se recuperar na Libertadores para evitar um vexame.

"O Campeonato Brasileiro é um desafio muito grande. São 38 jogos. Obviamente que esses tropeços acontecem. Agora é levantar a cabeça o mais rápido possível para poder chegar bem nos jogos da Libertadores", disse o ex-lateral-esquerdo.

A derrota para o Cruzeiro no domingo, em Belo Horizonte, deixou o Flamengo na terceira colocação do Brasileirão, apenas dois pontos atrás de Palmeiras e RB Bragantino, que dividem a liderança.

Para o confronto "fundamental" contra o surpreendente Central Córdoba, Filipe Luís mais uma vez não poderá contar com o atacante equatoriano Gonzalo Plata e provavelmente tampouco com o ponta Everton 'Cebolinha', ambos por lesão.

- Motivação total em Santiago del Estero -

Do lado da equipe argentina, todos os esforços serão dedicados a esta primeira participação na Libertadores, ainda mais após a eliminação na fase regular do torneio Apertura.

O time comandado pelo técnico Omar de Felippe sofreu cinco derrotas consecutivas no campeonato local, o que o impediu de se classificar para as oitavas de final.

Com um elenco reduzido, 'El Ferroviario' pareceu sentir o peso de jogar 19 partidas em três competições em apenas três meses nos últimos dias, e por isso o treinador escalou um time misto na última partida.

"O semestre do time foi espetacular. Não tenho do que reclamar dos jogadores. O que foi conquistado é histórico", afirmou De Felippe.

"A motivação que tem que existir é entrar em campo e jogar contra o Flamengo. Se isso não te motiva, você deveria abrir um parripollo (restaurante de frango assado). Vivemos para isso, nos concentramos, e se você vai jogar a Copa Libertadores, tem que dar cem por cento", enfatizou.

Prováveis escalações:

Central Córdoba: Alan Aguerre - Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero, Braian Cufré - José Florentín, Jonathan Galván - Matías Perelló, Nicolás Quagliata, Luis Miguel Angulo - Leonardo Heredia. Técnico: Omar de Felippe.

Flamengo: Agustín Rossi - Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro (Ayrton) - Erick Pulgar, Nicolás de la Cruz - Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique - Pedro. Técnico: Filipe Luis.

© Agence France-Presse