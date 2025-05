Sob pressão de Trump, associação de advogados deve suspender diversidade até 2026

Por Karen Sloan

(Reuters) - A Associação Americana de Advogados (ABA, na sigla em inglês) deverá prorrogar a suspensão de sua regra de diversidade e inclusão em faculdades de Direito até agosto de 2026, em meio à crescente pressão do governo Trump para que abandone seus esforços de diversidade.

O Conselho da Seção de Educação Jurídica e Admissão à ABA vai avaliar na sexta-feira uma recomendação para adiar ainda mais a aplicação de sua antiga regra de diversidade, suspensa pela primeira vez em fevereiro, após o presidente Donald Trump emitir uma série de decretos destinados a reduzir os esforços de DEI (diversidade, equidade e inclusão) no governo, no setor privado e no ensino superior.

O cenário do ensino superior "continua a mudar rapidamente", disse Jenn Rosato Perea, diretora administrativa de credenciamento e educação jurídica da ABA.

"Essas mudanças criam dificuldades extremas para as faculdades de Direito que buscam cumprir a lei e os padrões de credenciamento", disse ela nesta terça-feira, acrescentando que a ABA não avaliará a conformidade das faculdades de Direito com a regra de diversidade enquanto ela permanecer suspensa.

A ABA tem enfrentado pressão adicional desde que suspendeu a regra de diversidade, que envolve a demonstração, por parte das faculdades de Direito, de seu compromisso com a diversidade no recrutamento, admissão e programação.

Em março, a procuradora-Geral Pam Bondi advertiu a ABA de que seu papel como credenciadora reconhecida pelo governo federal das faculdades de Direito dos EUA -- que exerce desde 1952 -- poderia ser cancelado caso a associação não revogasse a regra DEI e não fizesse uma revisão planejada da norma, que, segundo ela, é uma discriminação ilegal de raça e sexo.

Em abril, Trump assinou um decreto determinando que a Secretária de Educação, Linda McMahon, avaliasse a possibilidade de suspender ou extinguir a ABA como credenciadora oficial das faculdades de Direito do governo, citando suas exigências "ilegais de 'diversidade, equidade e inclusão'".

(Reportagem de Karen Sloan)