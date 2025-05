Situação financeira da pequena indústria piora pelo segundo trimestre consecutivo, diz CNI

Levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que a situação financeira das pequenas indústrias piorou pelo segundo trimestre consecutivo. De acordo com o documento, divulgado nesta terça-feira, 6, o indicador que mede a avaliação dos empresários sobre as finanças, margem de lucro operacional e facilidade de acesso ao crédito caiu 1,4 ponto, de 42 pontos para 40,6 pontos na passagem do 4º trimestre de 2024 para o 1º trimestre de 2025.

Ainda segundo a CNI, o indicador da situação financeira das indústrias de pequeno porte já havia registrado um recuo de 0,8 ponto entre o terceiro e quarto trimestres de 2024. A nova retração é ainda mais acentuada. O indicador vai de 0 a 100. Quanto menor, pior é a avaliação da situação financeira pelas pequenas indústrias.

O levantamento também mostra que o desempenho das pequenas indústrias caiu 2,1 pontos no 1º trimestre de 2025 em relação ao trimestre anterior, de 46,8 pontos para 44,7 pontos.

A CNI explica que a queda é usual para o período e o indicador está no mesmo patamar do registrado no do 1º trimestre de 2024, de 44,3 pontos. Esse índice pondera volume de produção, utilização da capacidade instalada efetiva em relação ao usual e evolução do número de empregados.

"No primeiro trimestre de 2025, os principais problemas das indústrias de transformação de pequeno porte foram em primeiro lugar, elevada carga tributária, em segundo lugar, demanda interna insuficiente, e, em terceiro lugar, falta ou alto custo da matéria-prima, com destaque para demanda interna insuficiente que subiu da 6ª para a 2ª colocação, na comparação com o trimestre anterior", aponta o documento.

Confiança em queda

O levantamento também trouxe dados do Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) das indústrias de pequeno porte, que recuou de 46,5 pontos para 45,6 pontos em abril. O Icei ficou abaixo dos 50 pontos pelo quinto mês consecutivo e a perda acumulada desde outubro é de 6,4 pontos.

Também registrou queda o índice de perspectivas da indústria de pequeno porte, que captura as expectativas dessas empresas com relação ao desempenho de seus próprios negócios, que recuou 0,5 ponto em abril, para 47,7 pontos. como o patamar é inferior ao observado no mesmo mês do ano passado, de 49,2 pontos, a avaliação da CNI é de que isso mais pessimismo por parte do setor.

Segundo o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, a elevação da Selic é a principal explicação para a queda dos indicadores da pequena indústria nos últimos meses. "Não à toa, a piora da situação financeira e da confiança começou logo após o início do ciclo de elevação da taxa de juros. Até então, o setor apresentava dados bastante positivos, com demanda e atividade aquecidas, mas isso foi se enfraquecendo desde o fim do ano passado", analisa.