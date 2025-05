STF não veta celulares em julgamento do núcleo 4 após críticas da OAB

Na sessão de hoje da Primeira Turma do STF, que analisa a denúncia contra o chamado núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado, os advogados puderam entrar com celulares e notebooks na sala de julgamento.

O que aconteceu

STF proibiu a entrada de celulares em julgamento anterior. No último dia 22, quando a turma aceitou a denúncia contra o chamado núcleo 2 da suposta trama golpista, quem entrou na sala precisou colocar os aparelhos em um saco plástico lacrado pela equipe da Corte.

Medida aconteceu após desrespeito às regras no julgamento do "núcleo 1", do qual faz parte Jair Bolsonaro (PL). O STF estabeleceu que os presentes não poderiam fazer fotos ou vídeos na sala da sessão, mas diversas pessoas fotografaram o ex-presidente. Além disso, o advogado Sebastião Coelho, que não havia se credenciado para participar da sessão, bateu boca com a equipe de segurança e publicou o episódio nas redes sociais.

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) orientou os advogados a boicotarem a sessão de hoje se a restrição fosse mantida. "A medida não encontra respaldo legal e fere prerrogativas profissionais asseguradas pelo Estatuto da Advocacia", disse a direção da entidade.

O presidente da ordem, Beto Simonetti, conversou pessoalmente com o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, no fim do mês passado. A preocupação da entidade é evitar que o lacre de celulares se torne um procedimento padrão nas sessões do Supremo Tribunal Federal.

Zanin disse que a lacração dos celulares foi uma "medida pontual". Ele afirmou que adotou a medida "após consenso entre os integrantes do colegiado, diante de questões específicas daquele julgamento", e que " a providência foi pontual visou e buscou observar a liturgia da Suprema Corte, o bom andamento da sessão e o cumprimento da decisão do ministro relator, que vedou o uso da imagem de um dos denunciados presentes naquela sessão."

Primeira Turma analisa hoje a denúncia contra grupo acusado de fake news sobre eleições. As sete pessoas deste grupo teriam atuado para espalhar fake news sobre o processo eleitoral como estratégia para inflamar apoiadores e manter Bolsonaro na Presidência, mesmo após derrota na eleição, segundo a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República).

Quem são os denunciados do núcleo 4 da trama golpista