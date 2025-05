Índia ataca Paquistão: veja histórico do conflito entre os dois países

ISLAMABAD/NOVO DELHI (Reuters) - A Índia disse que atacou nove locais no Paquistão, inclusive no território disputado da Caxemira, na quarta-feira (horário local), em resposta ao assassinato de 26 pessoas, a maioria turistas, em sua parte da Caxemira, no mês passado, que culpou o Paquistão.

O Paquistão disse que sua resposta aos ataques de mísseis indianos estava em andamento.

A última ação da Índia se soma a uma longa lista de conflitos militares entre os vizinhos que possuem armas nucleares. Veja abaixo alguns dos principais confrontos.

1947: Primeira guerra pela Caxemira

A Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana, nasceram em agosto de 1947, depois que os britânicos cederam o controle colonial do subcontinente e, meses depois, os dois novos países entraram em guerra pelo controle do território cênico da Caxemira, no Himalaia.

A Índia reivindicou a Caxemira porque seu então governante hindu aderiu a Délhi, enquanto o Paquistão citou o apoio popular da maioria muçulmana da região como base para sua reivindicação.

Os combates duraram meses, até que a Organização das Nações Unidas interveio para estabelecer uma linha de cessar-fogo em 1949, deixando os dois países com o controle de uma parte do território. Ambos ainda reivindicam toda a região.

1965: Segunda guerra pela Caxemira

Ainda buscando o controle sobre a Caxemira, as forças paquistanesas entraram na parte indiana da região disputada e, em resposta, a Índia lançou uma incursão militar além da fronteira.

Os combates se estenderam para fora da Caxemira, em muitas áreas de fronteira estabelecidas, com batalhas campais envolvendo forças terrestres e aéreas e algumas das maiores batalhas de tanques da história.

1971: Guerra pelo Paquistão Oriental

Os vizinhos travaram sua terceira guerra pela ala leste do Paquistão, onde grupos regionais buscavam a independência do governo federal.

Milhares de pessoas morreram no conflito, que terminou com a Índia ajudando a região a se separar, criando o país independente Bangladesh.

1999: Guerra de Kargil

Os países se enfrentaram na região de alta altitude de Kargil depois que tropas paquistanesas se infiltraram na Caxemira administrada pela Índia. Foi o primeiro confronto desde que ambos os países adquiriram oficialmente a capacidade de usar armas nucleares, aumentando os riscos de uma guerra catastrófica.

Os dois lados sofreram centenas de baixas antes que as forças indianas recuperassem o território e a intervenção internacional interrompesse a luta.

2016: Ataque em Uri

A Índia disse que realizou "ataques cirúrgicos" em supostas plataformas de lançamento de militantes islâmicos no território paquistanês depois que homens armados invadiram uma base militar indiana na região de Uri, na Caxemira.

Islamabad disse que não houve incursão indiana em seu território e que não houve retaliação por parte das forças paquistanesas.

2019: Ataque em Pulwama

A Índia realizou ataques aéreos contra o que disse ser um campo de treinamento de militantes perto da cidade paquistanesa de Balakot em resposta a um atentado suicida com carro-bomba na área de Pulwama, na Caxemira.

O Paquistão, que afirmou que os aviões haviam bombardeado uma encosta vazia e não um acampamento, lançou uma incursão de retaliação no espaço aéreo indiano, o que levou a um duelo entre as duas forças aéreas, resultando na captura de um piloto indiano.

A situação se acalmou após ele ser libertado dias depois.

(Compilado por Asif Shahzad, em Islamabad, e Sakshi Dayal, em Nova Délhi)