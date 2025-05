SAIBA MAIS-Quem será o próximo papa? Conheça possíveis candidatos

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Os cardeais entram em um conclave na quarta-feira para escolher um novo papa, líder dos 1,4 bilhão de católicos romanos do mundo.

A eleição secreta parece estar totalmente aberta, mas aqui estão alguns dos nomes, em ordem alfabética, que estão sendo comentados como possíveis sucessores do papa Francisco, que morreu no mês passado.

CARDEAL JEAN-MARC AVELINE

Aveline, 66 anos, arcebispo de Marselha, é conhecido por sua natureza descontraída, disposição para fazer piadas e proximidade ideológica com Francisco, especialmente em relação à imigração e às relações com o mundo muçulmano.

Nascido na Argélia em uma família de imigrantes espanhóis que se mudaram para a França após a independência da Argélia, ele viveu a maior parte de sua vida em Marselha.

Sob o comando de Francisco, Aveline tornou-se bispo em 2013, arcebispo em 2019 e cardeal três anos depois. Sua posição foi reforçada em setembro de 2023, quando ele organizou uma conferência internacional da Igreja sobre questões mediterrâneas com a presença do papa Francisco.

Aveline se tornaria o primeiro papa francês desde o século 14 e o papa mais jovem desde João Paulo 2º.

CARDEAL CHARLES MAUNG BO

Charles Maung Bo, 76 anos, abriu novos caminhos em 2015 quando o papa Francisco o nomeou como o primeiro cardeal católico de Mianmar, de maioria budista.

Em uma entrevista ao site Vatican News após a morte de Francisco, ele elogiou o falecido papa por ter se aproximado de pessoas vulneráveis e marginalizadas.

"Seu papado encarnou uma parábola viva -- um depoimento de uma Igreja que não deve residir em palácios enquanto o mundo definha fora de seus portões", disse.

No entanto, Bo é uma figura um tanto divisiva em seu país -- mesmo entre a minoria católica do país devastado pela guerra, que representa cerca de 1% de sua população de 55 milhões de pessoas -- por causa de suas relações com a liderança militar, no comando desde 2021.

CARDEAL PETER ERDO

Erdo, 72 anos, da Hungria, seria visto como um candidato de compromisso, alguém do campo conservador que construiu pontes com o mundo progressista de Francisco.

Ele foi considerado um candidato no conclave de 2013 graças aos amplos contatos da Igreja na Europa e na África e ao fato de ser visto como um pioneiro da iniciativa da "nova evangelização" para reacender a fé católica em nações secularizadas, uma prioridade para muitos.

Conservador em termos de teologia, ele é visto como pragmático e nunca entrou em conflito aberto com Francisco, ao contrário de outros clérigos com mentalidade tradicional.

No entanto, ele causou espanto no Vaticano durante a crise dos imigrantes de 2015, quando foi contra o apelo de Francisco para que as igrejas acolhessem refugiados, dizendo que isso equivaleria a tráfico humano, aparentemente alinhando-se com o primeiro-ministro nacionalista da Hungria, Viktor Orbán.

CARDEAL MARIO GRECH

Grech, 68 anos, é natural de Gozo, uma pequena ilha que faz parte de Malta, o menor país da União Europeia. Ele foi nomeado pelo papa Francisco para ser o secretário-geral do Sínodo dos Bispos, um cargo de peso no Vaticano.

Inicialmente visto como um conservador, Grech se tornou um portador da tocha das reformas de Francisco, tornando-se mais aberto a questões como os direitos LGBT e a Sagrada Comunhão para divorciados.

"Estamos passando por um período de mudança. E, para mim, isso é uma coisa muito positiva", disse ao jornal Malta Today em 2018.

Os aliados de Grech dizem que ele tem amigos tanto no campo conservador quanto no moderado e, devido ao seu papel de destaque, é conhecido por muitos cardeais, uma vantagem em um conclave em que muitos cardeais são relativamente desconhecidos uns dos outros.

CARDEAL CRISTÓBAL LÓPEZ ROMERO

O arcebispo de origem espanhola de Rabat, no Marrocos, López Romero, 72 anos, é conhecido por seu extenso trabalho missionário e forte defesa dos imigrantes e deixou claro que não quer ser papa.

"Se eu vir algum perigo sério de que isso aconteça, começarei a fugir de Roma", brincou durante a preparação para o conclave. No entanto, seu nome tem surgido repetidamente entre os observadores da Igreja como um possível candidato.

Ele é visto como a personificação do foco de Francisco nas "periferias" e no diálogo inter-religioso, especialmente com o Islã, e é membro da ordem religiosa salesiana, que tem como prioridade a educação e a evangelização dos jovens, especialmente os pobres.

CARDEAL PIETRO PAROLIN

Italiano de 70 anos, Parolin é visto como um candidato de compromisso entre progressistas e conservadores. Ele foi diplomata da Igreja durante a maior parte de sua vida e atuou como secretário de Estado do papa Francisco desde 2013.

O cargo é semelhante ao de um primeiro-ministro, e os secretários de Estado são frequentemente chamados de "vice-papa", pois ocupam o segundo lugar na hierarquia do Vaticano, atrás do pontífice.

Parolin atuou como vice-ministro das Relações Exteriores no papado de Bento 16, que em 2009 o nomeou embaixador do Vaticano na Venezuela, onde defendeu a Igreja contra as tentativas de enfraquecê-la do então presidente Hugo Chávez.

Ele também foi o principal arquiteto da reaproximação do Vaticano com a China e o Vietnã. Os conservadores o atacaram por causa de um acordo sobre a nomeação de bispos na China comunista. Ele defendeu o acordo dizendo que, embora não tenha sido perfeito, evitou um cisma.

Parolin nunca foi um ativista barulhento nas chamadas guerras culturais da Igreja, que se concentravam em questões como o aborto e os direitos dos homossexuais, embora tenha condenado certa vez a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em muitos países como "uma derrota para a humanidade".

Parolin devolveria o papado aos italianos pela primeira vez desde 1978.

CARDEAL ROBERT PREVOST

Prevost, 69 anos, um norte-americano que passou grande parte de sua carreira como missionário no Peru, é um relativo desconhecido no cenário global. Nomeado cardeal pelo papa Francisco em 2023, ele deu poucas entrevistas à mídia e raramente fala em público.

Originário de Chicago, ele atraiu o interesse de seus pares por causa de seu estilo tranquilo e apoio ao papado de 12 anos de Francisco, especialmente seu compromisso com questões de justiça social.

Prevost serviu como bispo em Chiclayo, no noroeste do Peru, de 2015 a 2023.

Francisco o levou a Roma naquele ano para chefiar o escritório do Vaticano encarregado de escolher quais padres deveriam servir como bispos católicos em todo o mundo, o que significa que ele participou da seleção de muitos dos bispos do mundo.

CARDEAL LUIS ANTONIO TAGLE

Tagle, um filipino de 67 anos, é frequentemente chamado de "Francisco asiático" por causa de seu riso fácil e compromisso com a justiça social. Se eleito, ele seria o primeiro pontífice da Ásia.

No papel, Tagle, que prefere seu apelido "Chito", parece ter todos os requisitos para se qualificar como papa. Ele tem décadas de experiência pastoral desde sua ordenação ao sacerdócio em 1982 e adquiriu experiência administrativa, primeiro como bispo de Imus e depois como arcebispo de Manila. O papa Bento 16 o nomeou cardeal em 2012.

Em um movimento visto por alguns como uma estratégia de Francisco para dar a Tagle alguma experiência no Vaticano, o papa em 2019 o nomeou chefe do braço missionário da Igreja, formalmente conhecido como o Dicastério para a Evangelização.

Entre 2015 e 2022, ele foi líder da Caritas Internationalis, uma confederação de mais de 160 organizações católicas de assistência e desenvolvimento. Francisco demitiu toda a sua liderança em 2022 após acusações de intimidação da equipe. O papel de Tagle era principalmente cerimonial e ele não estava envolvido nas operações diárias da organização e aparentemente não foi acusado de irregularidades, mas foi removido de seu cargo.

CARDEAL MATTEO MARIA ZUPPI

Quando Zuppi, 69 anos, tornou-se arcebispo de Bolonha em 2015, a mídia nacional se referiu a ele como o "Bergoglio italiano", devido à sua afinidade com Francisco, o papa argentino nascido Jorge Mario Bergoglio.

Zuppi é conhecido como um "padre de rua" que se concentra nos imigrantes e nos pobres, e pouco se importa com pompa e protocolo. Ele atende pelo nome de "Padre Matteo" e, em Bolonha, costuma usar uma bicicleta em vez de um carro oficial.

Se ele fosse nomeado papa, os conservadores provavelmente o veriam com desconfiança. As vítimas de abuso sexual na Igreja também podem se opor a ele, já que a Igreja Católica italiana, que ele lidera desde 2022, tem sido lenta em investigar e enfrentar o problema.

O cardeal italiano está intimamente associado à Comunidade de Sant'Egidio, um grupo católico de paz e justiça global com sede em Roma. O grupo intermediou um acordo de paz em 1992 que pôs fim a uma guerra civil de 17 anos em Moçambique, com Zuppi atuando como um dos mediadores.

Nos últimos anos, ele se envolveu em mais diplomacia como enviado papal para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Zuppi seria o primeiro papa italiano desde 1978.

(Reportagem e redação de Philip Pullella, Crispian Balmer, Alvise Armellini, Joshua McElwee em Roma, Chris Scicluna em Malta e Keith Weir em Londres)