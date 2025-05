Redução de preços do diesel da Petrobras não está chegando aos postos, diz CEO

Por Marianna Parraga

HOUSTON (Reuters) - As reduções de preços do diesel feitas pela Petrobras em suas refinarias não estão chegando aos consumidores finais, nos postos, uma vez que distribuidoras e revendedoras estão aproveitando para elevar suas margens, afirmou a presidente da petroleira, Magda Chambriard, nesta terça-feira.

A companhia realizou, desde de 1º abril, três reduções no preço médio do diesel vendido em suas refinarias a distribuidoras na esteira de um mergulho dos preços do petróleo Brent no último mês, somando um corte total de 45 centavos por litro.

"Quando a gente aumenta o preço de um combustível, esse aumento vai para a ponta imediatamente. Quando a gente reduz o preço do combustível, raramente ele chega na ponta e, quando chega, não chega a 100%", disse Chambriard, em coletiva de imprensa durante a OTC em Houston.

Segundo ela, a queda recente de preços que houve nos postos "não é sequer a metade" da primeira redução feita pela Petrobras neste ano em 1º de abril.

"O que a gente tem visto, no frigir dos ovos, é aumento de margem... não da nossa, (mas) das distribuidoras e da revenda."

Chambriard destacou que a Petrobras vendeu a BR Distribuidora (hoje chamada Vibra Energia), em um passado recente, e, por isso, perdeu acesso ao mercado na ponta. "Quando se vendeu a BR, a gente também perdeu esse instrumento de controle", afirmou.

