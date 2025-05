Qual o significado do nome de um papa? Um guia para a Igreja Católica

Por Joshua McElwee

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Quando o cardeal Jorge Mario Bergoglio surgiu na sacada da Basílica de São Pedro após o mais recente conclave em março de 2013, poucos fora de seu país natal, a Argentina, sabiam quem ele era ou que tipo de papa ele poderia ser.

Quando seu nome papal foi anunciado, as coisas ficaram muito mais claras.

Tomando o nome de São Francisco de Assis, do século XIII, Bergoglio traçou um plano para seu papado.

São Francisco havia rejeitado a riqueza e queria cuidar dos pobres. Ele cuidou dos animais e do meio ambiente e fez um apelo comovente contra as guerras de seu tempo. Essas características se tornariam os temas principais dos 12 anos de papado do papa Francisco.

Com o início do conclave na quarta-feira, em que 133 cardeais católicos elegerão o sucessor de Francisco, o mundo aguarda o momento em que o novo pontífice emergirá na sacada. Que nome será anunciado? Que sinal ele enviará?

João, o nome mais comum escolhido por papas anteriores e um nome que Francisco frequentemente sugere para seu sucessor, evocaria uma figura importante da década de 1960.

O papa João XXIII (1958 a 1963) era conhecido como um homem gregário e sorridente, muitas vezes chamado de "O Bom Papa".

Ele ajudou a trabalhar nos bastidores para reduzir a crise dos mísseis de Cuba e convocou o Concílio Vaticano II, uma assembleia de três anos de bispos católicos do mundo todo que levou a grandes reformas na instituição global.

A escolha do nome Paulo poderia homenagear o papa Paulo VI (1963 a 1978), que veio depois de João XXIII e era amplamente visto como uma figura mais cautelosa. Em geral, ele é visto como um consolidador cuidadoso, que executou algumas das reformas de João XXIII, mas também deu respostas doutrinárias claras.

Paulo VI, por exemplo, foi o autor de uma carta de 1968 que proibia amplamente os católicos de usar o controle de natalidade.

Alguns cardeais dizem discretamente que, depois do papa Francisco, um novo papa Paulo é exatamente o que é necessário. Francisco, o primeiro papa das Américas, nem sempre se concentrou em uma doutrina clara e até tomou decisões polêmicas, como permitir que os padres abençoassem casais do mesmo sexo, caso a caso.

OUTRO NOME COMPOSTO?

Outros nomes papais populares incluem Gregório, Clemente, Leão e Pio.

Há também Bento, que poderia homenagear o antecessor conservador de Francisco, Bento XVI. Ou poderia homenagear Bento XV (1914 a 1922), que passou seu papado implorando aos líderes europeus que acabassem com o derramamento de sangue da Primeira Guerra Mundial.

Um novo papa poderia decidir ser chamado de Francisco II, o que seria considerado um sinal claro de que o novo pontífice planeja continuar com uma agenda semelhante à do papa falecido.

O cardeal Albino Luciani, eleito papa em 1978, decidiu que não poderia escolher apenas um nome. Ele escolheu João Paulo, para homenagear seus dois antecessores imediatos.

Quando Luciani morreu apenas 33 dias depois, o papa seguinte, o cardeal Karol Wojtyla, escolheu João Paulo II (1978-2005), homenageando os três papas anteriores.

O novo papa também poderia escolher um nome composto. Algo como João Francisco evocaria as reformas da década de 1960 e a atração global de Francisco, cujo funeral e procissão fúnebre reuniram multidões de cerca de 400.000 pessoas em Roma.