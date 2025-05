Qual a chance de o próximo papa ser africano?

A morte de Francisco reacendeu esperanças de que a Igreja Católica tenha seu primeiro líder africano dos tempos modernos - mas há ceticismo sobre as chances dos cardeais que representam o continente. No primeiro milênio depois de Cristo, houve apenas três papas do norte da África.

O que aconteceu

O catolicismo cresceu na África durante o pontificado de Francisco. Jorge Mario Bergoglio visitou dez países africanos em cinco viagens ao continente. Além disso, utilizou seu poder para modificar o equilíbrio geográfico do Vaticano que sempre deu preferência a países europeus. Durante o último conclave, em 2013, 64% dos votantes eram europeus e norte-americanos. No próximo, este número diminuirá para 52%.

Afinidade com Francisco. Muitos católicos africanos tinham uma afinidade com o falecido pontífice argentino, que preferia levar uma vida simples em vez de fazer demonstrações da influência global da igreja. Em nenhum outro lugar do mundo a Igreja Católica está crescendo mais rapidamente do que na África. De acordo com números divulgados pelo Vaticano, os africanos agora representam 20% dos católicos em todo o mundo.

Há 18 cardeais da África que vão participar do conclave. Três deles têm sido citados nas listas de cotados.

O conclave está marcado para o início de maio. A reunião de 135 cardeais encarregados de eleger o próximo pontífice começará no dia 7 de maio. Alguns nomes africanos figuram nas listas de possíveis candidatos. Durante o conclave, cada cardeal pode votar em um deles para ocupar o cargo mais alto da Igreja Católica. Como em qualquer outro cargo de liderança, a experiência anterior é um dos principais fatores que determinam quem vence a disputa.

Francisco foi o primeiro não-europeu a dirigir a Igreja Católica desde o ano 741. Por isso, há expectativas de que o novo papa seja de fora da Europa. As especulações sobre um sucessor vindo da África e da Ásia são inevitáveis.

Quem são os africanos favoritos?

Peter Turkson

O cardeal ganês Peter Kodwo Appiah Turkson na basílica de São Pedro em 12 de março de 2013 no Vaticano Imagem: GABRIEL BOUYS GABRIEL BOUYS/AFP

Peter Turkson, 76, o carismático pacificador de Gana. Ele foi arcebispo de Cape Coast, em Gana, e mudou-se para Roma em 2009, onde se tornou presidente do Pontifício Conselho Justiça e Paz. "Há alguma semelhança entre a personalidade do [falecido] papa e a do cardeal Turkson", diz a freira Jacinta Tuoniba, de Tamale, norte de Gana, à DW (Deutsche Welle). "As virtudes da humildade, simplicidade, compaixão, amor pelos pobres e necessitados e, especialmente, compaixão pela Terra".

Turkson nasceu em uma família humilde de dez crianças e foi o primeiro clérigo de Gana a virar cardeal, em 2003. Em 2008, ele atuou como mediador em um conselho de paz depois de eleições disputadas que ameaçavam desencadear um cenário de violência. Ele também desempenhou funções de alto escalão na burocracia do Vaticano.

Recentemente, mostrou um tom mais moderado na questão dos direitos LGBTQIA+. O ganês criticou os políticos do país que afirmaram que as relações entre pessoas do mesmo sexo não eram nativas da África. Em 2023, Turkson também defendeu na rede britânica BBC que "as pessoas LGBTQIA+ não devem ser criminalizadas porque não cometeram nenhum crime".

Robert Sarah

Cardeal Robert Sarah Imagem: François-Régis Salefran/Creative Commons

Outro cardeal africano entre os favoritos é Robert Sarah, 79. Ele, no entanto, não é a opção da ala mais progressista da Igreja Católica: seu nome, pelo contrário, é favorito de movimentos políticos ultraconservadores, especialmente nos EUA, que o consideram "anti-woke".

Sarah nasceu em 15 de junho de 1945 em Ourous, na Guiné. Ou seja, o cardeal está próximo a completar 80 anos, quando se tornaria não-eleitor. Atualmente, ele pode votar na eleição. Ele é prefeito-emérito da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, além de ser arcebispo emérito de Conakry.

Ele foi ordenado padre aos 24 anos, em 20 de julho de 1969, em Conakry. Em seguida, recebeu a licenciatura em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, e outra licenciatura em Escrituras no Studium Biblicum Franciscanum, em Jerusalém.

Em 1979, ele se tornou o mais jovem bispo do mundo. Aos 34 anos, em 13 de agosto de 1979, foi escolhido o arcebispo de Conakry pelo papa João Paulo 2º. Sua consagração, em dezembro daquele ano, rendeu a ele o apelido de "bispo bebê".

Sarah discordava —e fazia oposição "diplomática" a Francisco— em diversos temas. Em janeiro de 2024, ele se opôs publicamente à declaração da Santa Sé que permitia aos padres abençoar casais do mesmo sexo em situações pontuais, como extensão de um pedido de auxílio a Deus, ainda que não reconhecesse as uniões como casamentos.

Em 2019, ele criticou o que considera o uso "da Palavra de Deus para promover a migração". Em artigo da revista Valeurs Actuelles, ele detonou padres e bispos que "dizem coisas vagas e imprecisas para escapar a toda crítica e se casam com a evolução estúpida do mundo".

Todos os migrantes que chegam na Europa não têm um centavo, sem trabalho, sem dignidade. É isso o que a Igreja quer? A Igreja não pode cooperar com esta nova forma de escravidão que se tornou a migração em massa. Se o Ocidente continuar neste caminho fatal, há um grande risco de que, devido a uma falta de nascimentos, ele desaparecerá invadido por estrangeiros, como Roma foi invadida por bárbaros. Meu país é predominantemente muçulmano. Acho que sei de qual realidade estou falando.

Cardeal Robert Sarah

Fridolin Ambongo Besungu

Cardeal Fridolin Ambongo Besungu Imagem: Vatican News

O cardeal Fridolin Ambongo Besungu, arcebispo de Kinshasa, na República Democrática do Congo. O país tem cerca de 50 milhões de membros - aproximadamente metade da população do país - da Igreja Católica, uma das maiores congregações da África subsaariana.

O cardeal foi confidente do papa Francisco por muitos anos como integrante do Conselho de Cardeais Conselheiros. Entretanto, há diferenças notáveis entre Francisco e o cardeal Ambongo Besungu.

Críticas ao papa Francisco. Apesar de ele ter sido citado como possuidor de algumas posições liberais, como fazer lobby por oportunidades iguais para as mulheres, Ambongo foi um dos que criticaram um decreto papal de Francisco em 2023 que permitiu a bênção de casais do mesmo sexo. Falando em nome das conferências episcopais da África, Ambongo Besungu se recusou a aceitar o decreto, e recebeu grande apoio em todo o continente - enquanto a reação de Roma à revolta foi notavelmente mais branda.

Nas paróquias, há grande apoio a uma possível vitória do cardeal Ambongo Besungu. Hugues Tamfumu, em Kinshasa, disse à DW que isso seria "uma vitória para os africanos mostrarem que a África é capaz de liderar [a igreja]". "Todos os cristãos o aplaudiriam se ele conseguisse." Para alguns africanos, é exatamente o fato de cardeais como Ambongo Besungu se distanciarem do que muitos consideram uma liderança eurocêntrica que os agrada.

No entanto, uma posição tão firme contra a homossexualidade pode acabar sendo uma desvantagem no conclave. Fora da África, os passos conciliatórios da igreja sob o comando de Francisco foram amplamente bem-vindos, e alguns líderes seniores da Igreja até mesmo insinuaram que o falecido papa poderia ter ido mais longe. Ao mesmo tempo, no topo da hierarquia dos católicos na África também surge uma retórica um pouco mais conciliatória sobre o futuro da igreja, embora sob uma perspectiva mais ampla.

Africanos sonham com um papa do continente

Os apelos para que um papa africano seja eleito para liderar a igreja se multiplicaram nos últimos anos. O primeiro papa latino-americano marcou uma grande ruptura em uma Igreja dominada pela Europa. Seu esforço para que a hierarquia vaticana refletisse a realidade dos fiéis levou a um cenário em que 13% dos cardeais com direito a voto no conclave são africanos, contra 8% no anterior.

Discriminação. Um padre congolês que pediu para não ter o nome revelado disse à AFP que considera uma razão pela qual não houve um papa africano em 1.500 anos. "A discriminação, embora não seja óbvia entre nossos irmãos europeus, ainda é uma realidade da qual não falamos com frequência", afirmou.

Novo papa pode ser asiático ou africano, diz arcebispo de São Paulo. O cardeal dom Odilo Scherer afirmou que "ninguém deverá se surpreender" se o novo papa, a ser escolhido durante o Conclave, seja um asiático ou africano.

Ninguém deveria se surpreender se fosse escolhido um cardeal africano para ser papa ou um cardeal asiático para ser papa ou novamente um cardeal italiano para ser papa. Está nas possibilidades. Se isso acontecer, não significará que a igreja voltou-se só para África ou voltou-se apenas para Ásia, voltou às costas para América ou voltou a se centrar na Europa. Qualquer um que for escolhido papa deve recuperar o cuidado da Igreja como um todo. Portanto, é o tempo do pontificado que vai depois nos dizer para onde irão as escolhas pessoais que o papa fará.

Dom Odilo Scherer

*Com AFP, RFI, Deutsche Welle