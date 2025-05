Próxima rodada de negociação entre Irã e EUA deve ocorrer em Omã no fim de semana

DUBAI (Reuters) - A quarta rodada de negociações entre o Irã e os Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano provavelmente ocorrerá no fim de semana na capital de Omã, segundo a mídia estatal iraniana.

O canal iraniano Nournews foi o primeiro a noticiar a retomada das negociações nucleares entre Irã e EUA no domingo, citando uma autoridade não identificada.

Uma fonte iraniana próxima à equipe de negociação disse à Reuters que o cronograma ainda não foi finalizado. "As negociações devem ocorrer em dois dias em Mascate, ou no sábado e no domingo, ou no domingo e na segunda-feira", afirmou.

Inicialmente agendada para 3 de maio em Roma, a quarta rodada de negociações foi adiada porque o mediador Omã citou "razões logísticas".

O principal negociador dos EUA, Steve Witkoff, também disse que Washington estava tentando realizar a próxima rodada de negociações neste fim de semana, de acordo com o site de notícias Axios, um dia depois que o Ministério das Relações Exteriores do Irã reiterou o compromisso de Teerã com a diplomacia com Washington.

Segundo o Kremlin, o presidente russo, Vladimir Putin, discutiu na terça-feira com o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, o progresso das negociações entre o Irã e os EUA.

Putin disse que a Rússia estava pronta para facilitar o diálogo entre os dois países a fim de chegar a um acordo justo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que retirou o país de um acordo nuclear de 2015 envolvendo o Irã e as potências mundiais, ameaçou bombardear o Irã se nenhum acordo for alcançado para resolver a disputa de longa data.

Os países ocidentais afirmam que o programa nuclear iraniano é voltado para a produção de armas, enquanto o Irã reafirma que tem apenas objetivos civis.

(Reportagem de Parisa Hafezi e Redação Dubai)