Produtividade para algodão em MT deve crescer 1,7% 2024/25, prevê Imea

São Paulo, 6 - O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) elevou sua estimativa de produtividade média para a safra de algodão 2024/25 em Mato Grosso para 289,15 arrobas por hectare, um aumento de 1,72% em relação à projeção anterior. Com esse ajuste e a manutenção da área projetada em 1,51 milhão de hectares, a produção de algodão em caroço para o ciclo 2024/25 deve atingir 6,53 milhões de toneladas, volume 2,07% superior ao registrado na safra 2023/24, conforme relatório divulgado na segunda-feira, 5, à tarde.O instituto explica que o ajuste na produtividade ocorreu devido ao prolongamento das chuvas no Estado, que favoreceu o desenvolvimento das lavouras, especialmente daquelas semeadas mais tardiamente. "Apesar de 46,52% da área ter sido semeada fora das condições consideradas ideais, o prolongamento das chuvas no Estado, que se estende até a primeira semana de maio, favoreceu o bom desenvolvimento do algodão", ressalta o documento.O relatório também apresenta dados consolidados da safra 2023/24, cuja produção de pluma foi fechada em 2,60 milhões de toneladas, recuo de 2,03% ante a última estimativa, mas ainda 11,91% superior ao observado no ciclo 2022/23. Segundo o Imea, o rendimento de pluma da safra 2023/24 foi consolidado em 40,70%, queda de 0,84 ponto porcentual em relação à estimativa inicial, "pautado principalmente pelas condições climáticas no decorrer da temporada".Para a safra 2024/25, o crescimento de 2,97% na área plantada em relação ao ciclo anterior reflete o atraso da colheita da soja no Estado, "o que comprometeu a semeadura do algodão de segunda safra (que representa 81,78% da área total), pressionando a janela ideal da cultura". Segundo as tabelas do relatório, a área de algodão de segunda safra para 2024/25 está projetada em 1,25 milhão de hectares, alta de 4,15% na comparação anual, enquanto a área de primeira safra deve recuar 2,30%, para 259,65 mil hectares.No que diz respeito à demanda de pluma de algodão para o ciclo 2024/25, o Imea projeta um aumento de 9,18% em relação à safra atual, atingindo 2,65 milhões de toneladas. As exportações devem crescer 10,06%, chegando a 1,996 milhão de toneladas, enquanto o consumo doméstico em Mato Grosso deve aumentar 23,92%, alcançando 33,62 mil toneladas. Já o consumo interestadual está estimado em 617,54 mil toneladas, alta de 5,78%.Os estoques finais da temporada 2024/25 foram projetados em 654,90 mil toneladas, volume 7,11% superior à safra 2023/24, mas 4,55% menor que a estimativa do mês passado. De acordo com o Imea, desse total, 520,35 mil toneladas "devem ser vendidas mas não escoadas no ciclo comercial".