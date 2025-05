Prio tem lucro líquido de US$352,9 mi no 1° tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Prio registrou lucro líquido 62% maior no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, de US$352,9 milhões, de acordo com seu relatório de resultados, divulgado nesta terça-feira.

O dado considera ajustes pela norma IFRS-16. Excluindo esses efeitos, o crescimento ano a ano do lucro líquido da Prio foi de 54% no primeiro trimestre, para US$344,7 milhões.

A empresa, que anunciou este mês a compra de participação da Equinor no campo de Peregrino por US$3,5 bilhões, apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de US$444,9 milhões no primeiro trimestre, queda de 7% frente à mesma etapa em 2024.

Excluindo ajustes pela norma IFRS-16, o Ebitda da Prio somou US$432,2 milhões no período de janeiro a março, também uma queda de 7% ano a ano.