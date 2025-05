Deixou para a última hora? 10 presentes com entrega antes do Dia das Mães

Se você não teve tempo de comprar um presente para o Dia das Mães, mas quer garantir a entrega do mimo antes do domingo, a lista a seguir pode interessar.

O Guia de Compras UOL fez uma curadoria com dez sugestões de produtos eletrônicos, de vestuário e para cuidados pessoais —incluindo marcas como O Boticário, Natura, Adidas, Mizuno, Samsung e Xiaomi — com preços a partir de R$ 29. Confira!

Calçados e roupas

Cuidados pessoais

Eletrônicos

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.