Post inventa encontro noturno entre Janja e Macron em Roma

É falso que um vídeo de câmera de segurança mostre a primeira-dama brasileira Janja Lula da Silva deixando o hotel do presidente francês Emmanuel Macron em Roma, na Itália, durante a madrugada. Post verificado pelo Comprova mostra imagens feitas em 2024, no Brasil. O governo federal negou o encontro e informou que Janja acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante toda a viagem para o funeral do papa Francisco.

Conteúdo investigado: Vídeo afirma que câmeras de segurança gravaram a primeira-dama deixando o hotel onde o presidente francês estava hospedado na madrugada após o velório do papa Francisco. O conteúdo alega que os dois passaram duas horas juntos.

Onde foi publicado: TikTok.

Conclusão do Comprova: É falso. Não há evidências de que a história narrada no vídeo ocorreu. Veículos de imprensa brasileiros e franceses não fazem menção a este assunto. Além disso, as fotos que mostram Janja e Macron próximos um ao outro e que são utilizadas para ilustrar o post não são recentes. Elas foram registradas durante a visita do presidente da França ao Brasil, em março de 2024.

A Secretaria de Comunicação do governo federal informou que não houve encontro entre a primeira-dama e o presidente da França. "Janja acompanhou o presidente Lula em todos os momentos da viagem a Roma", informou a pasta.

Janja e Lula chegaram juntos em Roma no dia 25 de abril. Ambos participaram do velório do Papa Francisco na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Na manhã seguinte, estiveram no funeral do líder religioso e, em seguida, embarcaram de volta para o Brasil. O casal ficou hospedado na Embaixada do Brasil na capital italiana.

Apesar de mencionar uma suposta gravação de câmera de segurança e um áudio que comprovariam o encontro entre Janja e Macron, o perfil no TikTok não comprovou a existência desses arquivos.

Em 2024, quando Lula e Janja receberam o francês no Palácio do Planalto, em Brasília, a primeira-dama foi condecorada por Macron como oficial da Ordem Nacional da Legião de Honra. A honraria é concedida pelo governo francês a pessoas que se destacam em temas importantes ao país europeu. As fotos de ambos se cumprimentando foram feitas neste momento.

O perfil que publicou o vídeo foi procurado e não respondeu até a publicação deste texto.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. O post somou 19,6 mil compartilhamentos, 31,3 mil curtidas e 4,7 mil comentários até o dia 6 de maio.

Fontes que consultamos: Buscamos por notícias que indicassem uma visita de Janja a Macron em Roma na madrugada do dia 26 de abril. Também pesquisamos a origem das fotos utilizadas para ilustrar o conteúdo. Depois, procuramos as assessorias de imprensa dos governos brasileiro e francês. O país europeu não respondeu. Por fim, questionamos o autor da postagem sobre o vídeo e o áudio citados no vídeo, mas não houve retorno.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: A primeira-dama frequentemente é alvo de posts desinformativos nas redes sociais. No último mês, Aos Fatos fez um apanhado de publicações misóginas que editam falas e imagens de Janja para sugerir um caso entre ela e Macron. O Projeto Comprova, por sua vez, já demonstrou que ela não combinou cena com militar e cachorro para divulgar vídeo nas redes sociais; que não é a mulher que beija um cantor em vídeo; e que Elon Musk não gravou vídeo respondendo um xingamento dela.

Este conteúdo foi investigado por UOL e O Estado de S. Paulo. A investigação foi verificada por Alma Preta, Folha de S. Paulo, Terra e Agência Tatu. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 06 de maio de 2025.