Crise política: o que está por trás de ação contra imigrantes em Portugal

Portugal anunciou que notificará estrangeiros em situação irregular para que deixem o país. O endurecimento da política contra imigrantes vem em meio a um escândalo político, a queda do PIB no país e o início de uma corrida eleitoral. Apesar disso, a embaixada brasileira considera o número de brasileiros irregulares "irrisório".

O que decidiu o governo

Ministro da presidência anunciou endurecimento de política no sábado (3). Segundo António Leitão Amaro, 18 mil pessoas devem receber avisos do tipo em breve.

Estrangeiros terão 20 dias para sair, a partir do envio da notificação. Caso isso não aconteça, o governo português poderá expulsá-los do país.

Imigrantes notificados que permanecerem no país podem ser levados a centros de detenção. Também de acordo com a lei, "havendo perigo de fuga", as autoridades podem determinar "apresentação periódica" no órgão de imigração ou "obrigação de permanência na habitação com utilização de meios de vigilância eletrônica".

Situação deve impactar especialmente brasileiros. Nos últimos anos, uma onda migratória fez com que um grande número de imigrantes tentassem a vida no país europeu.

Só em 2024, 1.470 brasileiros tiveram a entrada negada em Portugal. O número é 721% maior em comparação a 2023, quando foram registradas 179 recusas. As informações são do Relatório Anual de Segurança Interna, divulgado pelo governo português.

O MRE (Ministério das Relações Exteriores) do Brasil informou que "acompanha de perto" a situação. A Embaixada do Brasil em Portugal está "em contato direto com as autoridades locais", afirma Itamaraty. De acordo com o órgão, a intenção é entender o alcance da medida.

Cortina de fumaça?

Analistas apontam retirada de imigrantes como "cortina de fumaça". Para tirar o holofote da questão do PIB, o governo português anunciou o endurecimento da política de imigração nas vésperas do início da campanha. Portugal identificou 18 mil imigrantes ilegais que serão expulsos, já que não têm permissão para ficar no país.

Com a crise imobiliária, a questão da imigração entrou no foco do debate político. O número de estrangeiros quadruplicou desde 2017. Hoje, cerca de 15% da população de Portugal, que é de pouco mais de dez milhões de habitantes, é de estrangeiros.

A corrupção e a ética, juntamente com a imigração, são temas centrais do atual debate político em Portugal, e isso dá espaço para o crescimento do Chega, partido de extrema-direita.

Marina Costa Lobo, cientista política à RFI

Entidade em prol dos imigrantes reagiu à manifestação. Em uma publicação nas redes sociais, a Casa do Brasil de Lisboa, uma associação que auxilia imigrantes desde 1992 no país, publicou uma nota questionando a decisão do governo.

Nos parece minimamente coincidente o atual governo anunciar que vai notificar 18 mil imigrantes a abandonarem o país em plena campanha eleitoral e no seguimento de uma notícia de suposta corrupção do primeiro-ministro, com o caso da sua empresa. Fica a pergunta se, mais uma vez, não estão a utilizar a imigração como um bode expiatório e uma cortina de fumaça para os problemas reais do nosso país. Particularmente, acho um desrespeito com os portugueses que vão votar dia 18, porque nesse momento a pergunta é: quais os esclarecimentos sobre a Spinumviva?

Casa do Brasil de Lisboa no Instagram

O que aconteceu

Anúncio contra imigrantes às vésperas de período eleitoral. As eleições parlamentares estão marcadas para o dia 18 de maio e a campanha começou neste domingo (4). A grande favorita é a direita moderada, mas analistas apontam que não há garantia de que uma vitória asseguraria a estabilidade do próximo governo.

As eleições ocorrem após a queda do primeiro-ministro, Luís Montenegro. Ele está envolvido em polêmicas de suposto conflitos de interesse. O principal deles tem a ver com a empresa Spinumviva, de propriedade de sua esposa e filhos. O empreendimento atua na consultoria de proteção de dados e na compra e venda de imóveis e tem contratos com diversas empresas privadas, entre elas um grupo sujeito a concessões estatais. O grupo, chamado Solverde, concentra hotéis e cassinos, cuja atividade está sujeita a concessões outorgadas pelo Estado.

Essa será a terceira eleição em menos de quatro anos. A eleição de março de 2024 deixou oito anos de governos socialistas para trás e Portugal virou para a direita. Mas a colisão liderada pelo primeiro-ministro Luis Montenegro não obteve maioria no parlamento.

A campanha começou junto a anúncio de queda do PIB do país em 0,5% no primeiro trimestre de 2025. A notícia foi um baque para os economistas, acostumados ao crescimento dos últimos anos. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, há duas explicações para esta queda: a primeira é que o consumo das famílias estagnou e as exportações desaceleraram. O segundo é um motivo político, desencadeando uma quebra na confiança em todos os setores.

*Com informações de reportagem publicada em 03/05/2025, 06/05/2025, e das agências RFI e AFP