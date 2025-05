O que se sabe até agora sobre plano de ataque a bomba no show da Lady Gaga

A Polícia do Rio diz que impediu um ataque a bomba durante o show da Lady Gaga, que aconteceu no sábado na praia de Copacabana, no Rio.

O que aconteceu

Plano era fazer atentado com explosivos improvisados e coquetéis molotov durante o show da Lady Gaga. Cerca de 2,1 milhões de pessoas estavam no local. Os alvos seriam a comunidade LGBTQIA+.

Grupo queria ganhar notoriedade com ataque, apontam as investigações. Os envolvidos estavam recrutando participantes para um "desafio coletivo" pelo Discord, aplicativo usado por grupos de ódio que praticam e divulgam crimes como estupro virtual, maus-tratos a animais e outras formas de violência por "entretenimento".

Líderes do grupo foram alvos da Operação Fake Monster. Um homem foi preso em flagrante no Rio Grande do Sul por porte de arma. Ele pagou fiança e foi liberado no domingo, mas hoje a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, e ele foi preso novamente. O outro alvo era da operação era um adolescente de 17 anos, que foi apreendido por armazenar pornografia infantil.

Polícia também identificou adolescente que era dono dos perfis investigados. O jovem de 16 anos foi levado à delegacia de São Vicente, no litoral paulista, e negou envolvimento na ameaça de atentado. Ele foi liberado na presença do pai, que acompanhou toda a ação.

Polícia fala em ataque terrorista. Pelo menos oito pessoas foram identificadas no planejamento do ataque. O secretário de Polícia Civil do Rio, Felipe Curi, diz que a Operação Fake Monster impediu "um mal muito maior". A investigação começou após uma informação recebida pela subsecretária de Inteligência da Polícia Civil.

Desde a última segunda-feira, vínhamos fazendo esse monitoramento de um possível plano de atentado voltado para atingir a comunidade LGBTQIA+. Em parceria com o Ministério da Justiça, identificamos os autores, que atuavam pela plataforma Discord e solicitamos a quebra de sigilo. Fizemos um trabalho em silêncio, sem criar pânico, e prendemos os principais líderes.

Felipe Curi, secretário da Polícia Civil do Rio

Material apreendido passará por perícia. Ao todo, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em quatro estados contra nove alvos. Foram apreendidos computadores, celulares, videogames, HD externo, cartões de memória e outros dispositivos eletrônicos nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias e Macaé, no Rio; Cotia, São Vicente e Vargem Grande Paulista, em São Paulo; São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul; e Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso.

Nome da operação faz referência ao uso de perfis falsos por aliciadores, que se apresentavam como fãs da Lady Gaga, os chamados little monsters. "A escolha ressalta a falsidade da identidade digital utilizada para cooptar adolescentes, travestida de inocência e pertencimento, mas operando em redes fechadas com conteúdos violentos e autodestrutivos", diz o Ministério da Justiça, que participou da operação.