Petróleo sobe 3% com sinais de mais demanda na Europa e na China e menos produção nos EUA

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram cerca de 3% nesta terça-feira, com sinais de maior demanda na Europa e na China, menor produção nos Estados Unidos, tensões no Oriente Médio e com o surgimento de compradores no dia seguinte à queda dos preços para uma mínima de quatro anos.

Os contratos futuros do Brent subiram US$1,92, ou 3,2%, para fechar em US$62,15 por barril, enquanto o petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu US$1,96, ou 3,4%, para fechar em US$59,09.

Ambos os índices de referência saíram do território tecnicamente sobrevendido, um dia depois de registrarem seus preços mais baixos desde fevereiro de 2021, após uma decisão da Opep+ de aumentar a produção.

"O mercado pode estar vendo alguma pesca de fundo com uma quantidade significativa de lucros retirados de participações curtas, um dos principais contribuintes para a recuperação dos preços de hoje", disseram analistas da empresa de consultoria em energia Ritterbusch and Associates.

A Opep+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e aliados, como a Rússia, decidiram, no fim de semana, acelerar os aumentos na produção de petróleo pelo segundo mês consecutivo.

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York e Anna Hirtenstein em Londres; reportagem adicional de Enes Tunagur em Londres e Siyi Liu em Cingapura)