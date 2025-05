Petrobras busca empresas estrangeiras para firmar parcerias com estaleiros brasileiros

HOUSTON (Reuters) - A Petrobras está procurando atrair investimentos estrangeiros para impulsionar estaleiros brasileiros, disse a presidente da petroleira, Magda Chambriard, nesta terça-feira, durante um evento em Houston.

A Petrobras está procurando "empresas fortes" para fazer parcerias com estaleiros locais para construir mais navios localmente, disse Chambriard, que recentemente visitou a China e discutiu o assunto com autoridades e empresas do governo local.

(Reportagem de Marianna Parraga)