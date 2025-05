PDT na Câmara decide deixar base do governo Lula após saída de Lupi

A bancada do PDT na Câmara decidiu desembarcar da base do governo. A decisão foi tomada na manhã desta terça-feira (6) após uma reunião na casa do líder do partido na Casa, Mário Heringer (MG).

O que aconteceu

Heringer afirmou que o partido não vai para a oposição. A bancada atuará, a partir de agora, com "independência". Segundo o deputado, a relação com o governo já estava desgastada por falta de "reciprocidade", e a crise no INSS piorou o relacionamento. O partido tem 17 deputados.

Nós estamos nos colocando em independência porque essa posição nos dá exatamente o que a palavra indica. Nós estamos independentes. Nós vamos fazer o que nós tivermos vontade e desejo de fazer em benefício do nosso país, dos nossos estados e principalmente das pessoas que a gente enfrenta no dia a dia, para pedir o voto na gente.

Mário Heringer, líder do PDT na Câmara dos Deputados

Líder da Câmara disse que as "atitudes do governo" vão dizer se o partido volta para a base. "Nós não estamos aqui trocando benesses para voltar à base. As atitudes e as políticas do governo vão dizer se a gente pode ou não voltar. Não há ali uma condição 'sim' ou 'não'. 'Se me dá isso, eu volto'. Não tem isso".

Bancada na Câmara já tinha sinalizado que poderia deixar a base após o ministro de Previdência Social, Carlos Lupi, pedir demissão. A condução do caso foi classificada como ruim por Heringer.

O ex-ministro saiu dizendo que seu nome não apareceu nas investigações da PF (Polícia Federal). O argumento foi repetido em vários momentos por Lupi, inclusive nos mais delicados. Ele o usou durante sessão da Câmara que discutiu o escândalo no INSS.

Uma atitude de Lula desagradou o PDT. A operação da PF provocou a demissão de Alessandro Stefanutto, escolhido por Lupi para comandar o INSS. O presidente da República indicou o sucessor sem consultar o então ministro.

A situação foi entendida como sinalização de falta de apoio a Lupi. O partido já vinha discutindo qual postura adotar caso o ministro caísse; —a avaliação da maioria era pela independência.

Braço direito de Lupi assumiu o ministério. Wolney Queiroz era secretário-executivo do Ministério da Previdência e foi uma escolha pessoal de Lula. Segundo Heringer, não há restrições ao nome do ex-deputado para a vaga.