'Brinquedo continuou funcionando', diz homem que sofreu acidente em parque

O advogado Fernando Araújo, que sofreu acidente com a esposa em um dos brinquedos do parque aquático Acquaventura, em Tamandaré (PE), no último sábado (3), disse que os equipamentos continuaram funcionando normalmente e que novo acidente ocorreu logo na sequência. A declaração foi feita pela vítima durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Logo após o nosso acidente, outro casal —Mariana e o Lucas— também se acidentaram no mesmo local e no mesmo brinquedo. Infelizmente, o parque não interrompeu o funcionamento do brinquedo após o nosso acidente, apesar de a gente ter pedido para interromper o fluxo de água para sermos socorridos adequadamente.

O parque continuou em atividade, o brinquedo continuou em funcionamento e outras duas pessoas acabaram se vitimando. Eu tomei conhecimento desse caso, quando fui pegar os meus pertences no locker [armário de aço ou guarda-volumes] e a vítima vinha aos prantos. Certamente [pretendemos processar o parque aquático]. Fernando Araújo, advogado e uma das vítimas no parque aquático

Após uma série de acidentes ocorridos nos dez primeiros dias de funcionamento, a polícia de Pernambuco disse ter aberto uma investigação contra o parque aquático, localizado à beira-mar da praia de Carneiros, no Grande Recife.

A reportagem do UOL contabilizou ao menos cinco acidentes, com oito pessoas feridas, e casos de traumatismo craniano e fraturas —uma delas precisou de cirurgia. Os acidentes foram denunciados por visitantes nas redes sociais.

Fernando e a esposa, Luanna de Pinho Cavalcanti, sofreram o acidente enquanto desciam pelos tubos d'água num brinquedo chamado Canoa do Muxima —esse equipamento simula o redemoinho do Muxima, conhecido por histórias de pescadores. O advogado teve fissuras em três costelas. Já a mulher quebrou a clavícula, mas sem a necessidade de cirurgia até o momento.

A gente só conseguiu ser removido para um hospital público depois da insistência da minha parte. A filha dela, que é a minha enteada, estava em prantos. O meu filho, com 9 anos, tentou acalmá-la. Eu tentei manter a calma, apesar de sentir muitas dores e com dificuldades para respirar. Insistimos para que uma cadeira de rodas fosse cedida para atravessarmos o parque.

Apesar de estar com dores, eu assumi o risco (não se sabia da gravidade do meu problema) de dirigir o meu veículo próprio. Saí pela saída de emergência, com o meu filho e a minha enteada [a mulher foi na ambulância]. Ao chegar no hospital é que tivemos atendimento. Fernando Araújo, advogado e uma das vítimas no parque aquático

Ao Canal UOL, a vítima contou ainda que o parque não ofereceu alternativas ao casal.

Quando recebi autorização dos médicos para voltar para casa, no Recife, em nenhum momento nos foram ofertadas alternativas. Queriam nos remover para um hospital do Cabo [de Santo Agostinho], mas como temos planos de saúde, optamos por um hospital particular em Recife. Foi quando fizemos uma tomografia. Fernando Araújo, advogado e uma das vítimas no parque aquático

Parque diz que brinquedos são seguros

O parque aquático tem cerca de 55 mil m² e pertence à empresa Gramado Parks, que tem outros empreendimentos de lazer pelo país. O local foi projetado para atender até 3 mil pessoas por dia e tem como destaque a primeira montanha-russa aquática de Pernambuco e a segunda do Brasil.

O UOL tentou contato com a Gramado Paks por email, mas não obteve retorno. Caso haja contato, o texto será atualizado.

Em nota à imprensa, o Acquaventura disse que as atrações são "devidamente certificadas e passaram por centenas de testes técnicos" e afirmou que é "indispensável que os visitantes observem as orientações de segurança".

Veja a íntegra:

"O Acquaventura informa que todas as atrações do parque são devidamente certificadas e passaram por centenas de testes técnicos, inclusive pela própria equipe, obedecendo aos mais rígidos controles de qualidade internacionais.

Ressaltamos ser indispensável que os visitantes observem as orientações de segurança, que já garantiram experiências maravilhosas a mais de 6000 visitantes desde a abertura do parque

Estamos prestando todo o suporte necessário ao ocorrido e realizando investigações para entender as suas causas, evitando os julgamentos prematuros."

