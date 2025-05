Parlamentares da UE decidem acelerar metas mais brandas de emissão de CO2 para carros

BRUXELAS (Reuters) - O Parlamento Europeu abriu caminho nesta terça-feira para a aprovação rápida de metas mais brandas de emissões de CO2 para carros e vans da União Europeia, o que dará às montadoras mais tempo para cumpri-las e deverá reduzir as possíveis multas.

Os fabricantes de automóveis europeus advertiram que as metas existentes a serem cumpridas este ano poderiam resultar em multas de até 15 bilhões de euros (US$17 bilhões), uma vez que as metas dependem da venda de mais veículos elétricos, um segmento em que eles ficam atrás dos rivais chineses e norte-americanos.

Após um forte lobby, a Comissão Europeia propôs permitir que as montadoras cumprissem as metas com base em suas emissões médias no período de 2025 a 2027, em vez de apenas neste ano.

Os parlamentares da UE votaram a favor de uma moção para a rápida aprovação da mudança, em vez de prosseguir com meses de debate. Eles votarão novamente sobre a proposta da Comissão na quinta-feira. A proposta ainda precisa da aprovação dos governos da UE.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a mudança daria às montadoras europeias "espaço para respirar". A Volkswagen disse na semana passada que o período de conformidade mais longo ainda resultaria em um ônus em 2025.

O grupo E-Mobility Europe, do setor de transporte elétrico, alertou que a alteração do período da meta de emissões de CO2 para 2025 colocará a Europa ainda mais atrás da China em relação aos veículos elétricos e impedirá investimentos em infraestrutura de recarga.

(Reportagem de Philip Blenkinsop e Benoit Van Overstraeten)