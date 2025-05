Pai de homem morto no metrô planejava churrasco para aniversário com filho

O pai do homem que morreu após ser prensado e arrastado no metrô de São Paulo, na manhã de hoje, contou que planejava comemorar o aniversário dele e o do filho com um churrasco.

O que aconteceu

Lourivaldo dos Santos e o filho, que tinha o mesmo nome, comemoram aniversário neste mês. "Até falei que a gente ia fazer um churrasco agora, dia 23, que é o meu aniversário, e o dele é dia 11, mas...", disse ele à imprensa, emocionado, após prestar depoimento na delegacia.

O pedreiro ainda tenta entender a forma como o filho morreu. "Ele é um cara forte, o dobro de mim, estruturado fisicamente e esperto. Ficar prensado numa porta? Isso não entra na minha mente", afirmou.

Lourivaldo Ferreira, 35, ficou preso entre as duas portas na estação Campo Limpo e foi arrastado pelo trem. A morte foi confirmada pela ViaMobilidade, mas detalhes sobre a ocorrência não foram divulgados.

O repositor de mercado era casado e pai de três filhos com idades de 4, 5 e 17 anos. Ele era morador de Taboão da Serra, na região metropolitana da capital, e estava a caminho do trabalho quando sofreu o acidente.

Lourivaldo Ferreira cursava o último ano da faculdade de Educação Física. Ele também costumava dar aulas de natação para complementar a renda familiar.