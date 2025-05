Omã anuncia acordo de cessar-fogo entre huthis do Iêmen e EUA

Os rebeldes huthis do Iêmen e os Estados Unidos chegaram a um acordo de cessar-fogo, declarou nesta terça-feira (6) o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi, pouco depois de Donald Trump anunciar o fim dos bombardeios americanos contra os insurgentes pró-Irã.

"Após as recentes conversas e contatos realizados pelo sultanato de Omã com os Estados Unidos e as autoridades envolvidas em Saná (...) os esforços resultaram em um acordo de cessar-fogo entre as duas partes", anunciou o ministro, esclarecendo que "no futuro, nenhuma das partes terá como alvo a outra, incluindo os navios americanos" no Mar Vermelho.

