Loja maçônica lembrada devido ao funeral do papa tinha ligação com a Varig

Durante o funeral do papa Francisco, realizado no Vaticano, uma presença discreta chamou a atenção: Maurizio Gelli, embaixador da Nicarágua na Espanha.

Seu nome, por si só, carrega peso histórico. Ele é filho de Licio Gelli, o "venerável mestre" da loja maçônica secreta Propaganda Due (P2), pivô de um dos maiores escândalos políticos da história italiana — com conexões que atravessam governos, serviços secretos e até a extinta Varig.

Além disso, a Nicarágua, atual posto diplomático de Maurizio Gelli, vive relações estremecidas com a Igreja Católica. Desde 2018, o regime de Daniel Ortega tem reprimido a oposição e perseguido membros da Igreja. Em 2023, expulsou o núncio apostólico e suspendeu relações com o Vaticano.

O que é a loja maçônica secreta Propaganda Due (P2)

A Propaganda Due (P2) foi uma loja maçônica clandestina que funcionava como uma rede paralela de poder. Criada oficialmente como parte da maçonaria italiana, atuava secretamente com tentáculos no governo, nos militares, na mídia e nos serviços de inteligência.

Licio Gelli liderava a P2 como um grão-mestre com influência internacional. Documentos revelados nos anos 1980 mostraram conexões com regimes repressivos e ações violentas. Mesmo morto, Gelli foi apontado recentemente como um dos financiadores do atentado a bomba na estação de trem de Bolonha, ocorrido em 2 de agosto de 1980, que matou 85 pessoas e deixou mais de 200 feridos.

A P2 tornou-se pública após a descoberta de uma lista com quase mil membros, em 1981, na casa de Gelli. O escândalo abalou a política italiana e revelou o alcance subterrâneo da loja. A lista com quase mil nomes incluía empresários, militares, agentes de serviços secretos, juízes e jornalistas, muitos deles argentinos, uruguaios e brasileiros. No mesmo ano, a polícia uruguaia encontrou um segundo arquivo na casa de Gelli em Montevidéu.

Engrossando o choque da presença, a Nicarágua, atual posto diplomático de Maurizio Gelli, vive relações estremecidas com a Igreja Católica. Desde 2018, o regime de Daniel Ortega tem reprimido a oposição e perseguido membros da Igreja. Em 2023, expulsou o núncio apostólico e suspendeu relações com o Vaticano.

Loja maçônica e sua relação com a extinta Varig

Boeing 747-200 da Varig Imagem: Reprodução

A loja maçônica P2 também tinha conexões com a extinta companhia aérea brasileira Varig. Segundo reportagem publicada pelo Opera Mundi, a empresa foi usada como rota de fuga por Umberto Ortolani, braço direito de Gelli, envolvido na falência do Banco Ambrosiano e no financiamento do terrorismo de extrema direita italiana. Em 29 de julho de 1982, ele fugiu da Itália para o Brasil usando aviões da Varig. Ele escapava da polícia por envolvimento na falência do Banco Ambrosiano, cujo presidente havia sido encontrado morto semanas antes.

Documentos revelam que Ortolani utilizou um avião fretado pela Varig suíça para escapar da Europa usando passaporte falso. Ele não foi o único. Três nomes ligados à Varig — Bruno Ottorino, Paolo Lavagetto e Bernardino Cifani — constavam na lista da P2. Cifani.

Rota de fuga para terroristas de extrema-direita durante os anos de "piombo italiano" — período de instabilidade e violência política na Itália. A base da Varig em Roma teria servido de apoio para membros dos grupos fascistas Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale escaparem da repressão, com destino à América do Sul, especialmente ao Brasil, de acordo com apuração da reportagem do Opera Mundi.

A P2 mantinha relações com figuras dentro da estrutura da Varig. Licio Gelli chegou a ser convidado pessoalmente para o VClub da companhia, um clube vip destinado a empresários influentes. O convite foi assinado pelo então presidente da Varig, Hélio Smith, em plena ditadura militar brasileira.