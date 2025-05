Nubank convida Campos Neto a assumir cargos de vice-chairman e chefe global de políticas públicas

SÃO PAULO (Reuters) - O Nubank informou nesta terça-feira que convidou o ex-presidente do Banco Central Roberto Campos Neto para assumir os cargos de vice-chairman e chefe global de políticas públicas, e também para se tornar membro não independente do conselho de administração da instituição financeira.

Segundo o Nubank, Campos Neto expressou intenção de aceitar o convite e assumir as posições em 1º de julho, quando encerra a quarentena de seis meses exigida para que ex-diretores do BC possam exercer atividades profissionais na iniciativa privada.

"Estou ansioso por essa mudança de carreira e por liderar as equipes do Nubank em sua jornada contínua para desenvolver produtos e serviços financeiros inovadores, apoiando políticas e regulações modernas e competitivas no cenário internacional", disse Campos Neto, conforme comunicado do banco digital.

O ex-presidente do BC reportará diretamente ao fundador e presidente-executivo do Nubank, David Vélez, segundo comunicado da plataforma de serviços financeiros, apoiando o programa de expansão internacional do banco digital, que tem atualmente operações no Brasil, México e na Colômbia.

Campos Neto também apoiará o relacionamento com reguladores financeiros globais, representará a Nu Holdings em fóruns e conselhos internacionais, além de "elevar a análise econômica e de risco para as operações do Nu no Brasil e na América Latina, contribuindo para desenhar a estratégia de negócios de longo prazo do Nu", acrescentou o Nubank.

Em seus últimos meses no BC, Campos Neto manifestava publicamente sua intenção de retornar ao setor privado após o período de quarentena e assumir uma função que combinasse finanças e tecnologia. Antes de chefiar o BC, Campos Neto ocupou cargos de liderança no setor financeiro em empresas como Santander, Claritas Investments e Bozano Simonsen.

"Estamos confiantes de que sua vasta experiência técnica nos setores financeiro e regulatório proporcionará uma liderança estratégica valiosa para o crescimento contínuo de nosso portfólio e operações na América Latina e em futuras geografias", disse Vélez no comunicado.

No início deste ano, Vélez disse à Reuters que o Nubank considerava transferir seu domicílio legal para o Reino Unido, visando uma expansão global que pode incluir os Estados Unidos.

(Reportagem de André Romani e Patricia Vilas Boas)