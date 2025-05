Na véspera do conclave, cardeais fazem apelo por cessar-fogo em países

A menos de 24 horas do início do conclave que escolherá o novo papa, os cardeais reunidos em Congregação Geral divulgaram uma nota oficial em que expressam profunda preocupação com a escalada de violência em diversas regiões do mundo.

No comunicado, divulgado hoje ao término da reunião pela sala de imprensa do Vaticano, "os cardeais lamentam a ausência de avanços concretos nos processos de paz, em especial na Ucrânia, no Oriente Médio e em outros territórios afetados por conflitos armados".

"Constatamos com pesar que não se registraram progressos para favorecer os processos de paz", afirma o documento. Pelo contrário, dizem os cardeais, os ataques se intensificaram, atingindo de forma particular a população civil.

A nota representa um gesto raro e significativo do Colégio Cardinalício, que tradicionalmente mantém silêncio público nos dias que antecedem o conclave. O texto formula um "sentido apelo" a todas as partes envolvidas nos conflitos, pedindo um cessar-fogo permanente e o início imediato de negociações, "sem precondições e sem ulteriores delongas".

O apelo por paz é acompanhado de um convite aos fiéis de todo o mundo para intensificarem suas orações por uma solução justa e duradoura. A mensagem reforça o papel diplomático e espiritual da Igreja Católica em um momento de transição histórica e crise global.

A escolha do novo pontífice acontece em um cenário internacional marcado por instabilidade e sofrimento humano, contexto que, segundo observadores, pode influenciar diretamente o perfil do papa a ser eleito nos próximos dias.