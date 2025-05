Na Capela Sistina, devem sobrar perclorato, potássio e enxofre

A Igreja Católica escolhe, a partir de hoje, seu líder. Pela previsão da maior parte dos especialistas, deve ser um conclave rápido. "Vão sobrar perclorato, potássio e enxofre", as substâncias que fazem a fumaça ficar preta, escreve Wálter Maierovitch.

O colunista também faz um belo passeio sobre a história da Capela Sistina e as eleições de papa que nela ocorreram. E conclui com o seu voto: "Um novo papa humanista e pacifista, como foi o falecido Bergoglio, ajudará muito nestes tempos bicudos. Tempo de guerras, de autocratas assassinos. E até de republicano amalucado, cabotino, com dificuldade em cumprir a Constituição americana, além de dar de ombros à garantia do devido processo legal, de modo a perseguir e deportar imigrantes, rotulados como criminosos e assassinos".

Wálter Maierovitch: Surpresas são a marca dos conclaves na Capela Sistina

Inter supera Barça em semifinal histórica

Que jogão, hein? A Inter saiu na frente com dois gols, tomou a virada, buscou o empate e venceu o Barcelona na prorrogação por 4 x 3. Juca Kfouri, aqui, PVC, aqui, e Julio Gomes, aqui, comentam a partida em texto. Em vídeo, Milly Lacombe e Alicia Klein conversam sobre a semi da Champions aqui.

Outros olhares

Josias de Souza

TCU pulou dentro do caldeirão do escândalo dos aposentados Leia mais

Vinicius Torres Freire

Turma do 'Careca do INSS' fura pneu careca do governo Lula Leia mais

Carlos Juliano Barros

Impacto da 'pejotização' sobre o INSS supera (e muito) o das fraudes Leia mais

Amanda Klein

Dólar e petróleo dão ajuda inesperada ao Copom Leia mais

Wilson Gomes

Acreditar ser porta-voz de uma maioria silenciosa é porta aberta ao populismo Leia mais

M. M. Izidoro

Será que a gente ainda gosta do 'Plim-plim' como gosta do Tudum? Leia mais