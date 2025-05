Gravou cobra 'sem querer' antes do ataque: cascavel pica mulher em Goiás

Uma corretora de imóveis de 26 anos foi picada por uma cascavel em Anápolis (GO).

O que aconteceu

Sem perceber, mulher gravou a cobra pouco antes de ser picada. Sany Galdino estava fazendo um vídeo anunciando imóveis em um condomínio fechado quando gravou o animal. "Parei o meu carro de frente a uma área preservada. Não me atentei em olhar para ver se tinha algum bicho. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que poderia ter uma cobra lá", afirmou em publicação nas redes sociais.

"Bote" aconteceu quando ela assistia ao vídeo que tinha acabado de gravar. Segundo Sany, ela se assustou com o ataque na perna, chutou a cobra e chegou a pensar que tinha sido mordida de raspão, já que não sentiu tanta dor na hora em que foi atingida. O caso aconteceu na quarta-feira da semana passada.

Mulher dirigiu até hospital após ser picada. Ela foi a uma Unidade de Pronto Atendimento do município e lá foi informada de que deveria seguir para o Hospital Municipal Alfredo Abrahão, referência em casos do tipo. No meio do caminho para o segundo hospital, uma viatura do Samu encontrou o carro dela e iniciou os primeiros socorros.

Meus músculos todos travaram. Minha visão ficou totalmente turva. Na noite que eu fui para a UTI eu senti muita dor. Fechava o olho e via a cobra.

Sany Galdino, em publicação nas redes sociais

A mulher ficou internada por seis dias. Ela precisou tomar antibióticos e recebeu alta na tarde de hoje. Segundo a corretora, ela não teve nenhuma sequela do ataque.

Cobra foi resgatada e levada para área de mata. Segundo Sany, bombeiros foram acionados para o local do ataque e levaram a cascavel para uma região de floresta. O UOL buscou o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás para saber mais detalhes sobre o animal e aguarda retorno. A prefeitura de Anápolis também foi procurada. O espaço será atualizado se houver posicionamento.