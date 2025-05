MP com política nacional de data centers deve sair nesta semana, diz Haddad

(Reuters) - O governo deve enviar ainda nesta semana ao Congresso Nacional sua proposta para a política nacional de data centers, na forma de medida provisória, que tem validade imediata, disse nesta terça-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em encontro com empresários da área de tecnologia em Los Angeles, Haddad afirmou que o plano vai desonerar 100% do investimento feito no setor, além de cortar Imposto de Importação sobre equipamentos não fabricados no Brasil, beneficiando também a exportação dos serviços produzidos a partir desses equipamentos.

(Por Bernardo Caram)