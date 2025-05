Zoom de 50x, IA e muita bateria: primeiras impressões do Moto Edge 60 Pro

A linha Edge 60, de celulares premium da Motorola, acaba de ganhar dois novos membros: o Edge 60 e o Edge 60 Pro. Ela estreou no Brasil em abril, com o modelo Fusion, mais barato.

Entre os destaques, estão câmeras principais Sony de 50 MP, telas "infinitas" e novos recursos de inteligência artificial do pacote Moto AI, além de diversas opções de cores e texturas na traseira.

Destaques da linha Edge 60

Por fora, os modelos são bem parecidos, com tela curva de 6,7 polegadas e módulo quadrado de câmeras. Por dentro, o Edge 60 Pro é hoje o mais avançado da família —no futuro, podemos esperar um modelo Ultra, mais potente. Conheça os destaques dos lançamentos:

Muitas cores e texturas. É característica da marca oferecer celulares com acabamentos diferentes e chamativos, e agora todas as cores são assinadas pela Pantone. O Edge 60 Pro tem as opções: verde musgo (Shadow), azul royal (Dazzling Blue), roxo (Sparkling Grape). Já o Edge 60 chegou nas cores: azul-marinho (Gibraltar Sea) e verde (Shamrock).

Edge 60 Pro na cor Dazzling Blue Imagem: Marcella Duarte/UOL

Tela OLED 1,5K Quad-Curve. O display agora é curvo nos quatro lados (em cima e embaixo também, e não apenas nas laterais como na geração anterior Edge 50), para uma experiência de vídeo mais imersiva. Eu particularmente sou uma fã de telas curvas; além da visualização "infinita" e da pegada confortável, dão um ar refinado ao celular e o fazem parecer ainda mais fino.

A resolução é de 1220 x 2712 pixels, a taxa de atualização de 120 Hz, e o pico de brilho de 4500 nits. Especificações bem-vindas para quem vê filmes ou joga no celular. Todos têm essa mesma tela.

Câmeras Sony. O Edge 60 e 60 Pro têm um conjunto com quatro câmeras, sendo três de 50 MP: principal (50 MP Sony LYTIA 700C), ultrawide (50 MP com modo macro), teleobjetiva (10 MP com 3x de zoom óptico e modo retrato) e frontal/selfie (50 MP).

Foto com ultrawide (0.5x) Imagem: Marcella Duarte/UOL

No modelo mais avançado, o super zoom digital chega a 50x nas fotos e 20x nos vídeos. Na prática, o zoom é bem eficiente até uns 10-15x, depois disso sofre muito processamento e perde qualidade (o que é comum nesse tipo de aproximação).

Zoom de 10x com o Edge 60 pro Imagem: Marcella Duarte/UOL

Mais bateria. A do modelo Pro cresceu bastante, de 4500 mAh para 6000 mAh, com tecnologia silício-carbono (que consegue colocar mais carga em um menor espaço e tem uma vida útil maior). Há carregamento rápido de 90 W com fio, 15 W sem fio e 5 W reverso (para doar carga). No Edge 60 e no Fusion, ela é de 5200 mAh, com carregamento de 68 W (com fio).

Processador e desempenho. O modelo Pro, claro, é equipado com o chipset mais avançado (MediaTek Dimensity 8350 Extreme); os outros dois chegam com MediaTek Dimensity 730. Há opções com até 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno. Todos contam com o recurso RAM Boost, que pode dobrar virtualmente a memória em momentos mais exigentes.

IP68/69. A resistência a água e poeira atingiu grau máximo em todos os modelos da linha. Já o vidro tem proteção Corning Gorilla Glass 7i.

Edge 60 Pro na cor Sparkling Grape Imagem: Marcella Duarte/ UOL

Moto AI

A linha Edge 60 inaugura novas funções do sistema de inteligência artificial da empresa, que quer oferecer interações mais naturais e intuitivas. Há um mix de recursos proprietários e de parceiros, como o Google (assistente Gemini e Fotos) e a Perplexity, ferramenta de busca que pela primeira vez é integrada nativamente a dispositivos móveis.

Entre as novidades, estão:

Next Move: sugere mais coisas para fazermos, relacionadas a uma busca ou pedido. Por exemplo, se estamos procurando uma receita de bolo de aniversário, o celular pode sugerir um modelo de convite, um sticker ou uma playlist de festa. Ou se compramos uma passagem, pode oferecer roteiros de viagem.

'Catch me up' aprimorado: além de resumir as notificações recebidas no celular durante um período que ficamos ausentes, ele agora oferece sugestões de ações, como responder mensagens ou retornar ligações. Disponível no Edge 60 Pro.

Tecla dedicada para IA: no Edge 60 Pro, também há uma tecla para chamar a Moto AI e fazer qualquer pergunta mais rapidamente, seja por voz ou texto.

Signature Style: nas fotos, a inteligência artificial consegue aprender seu estilo favorito de imagem (contraste, temperatura de cor etc) e aplicar aos novos cliques.

Group Shot: em fotos em grupo, garante que ninguém saia de olhos fechados.

Busca na galeria: é possível encontrar imagens bem específicas, a partir de uma descrição, dentro do Google Photos.

Dobrável razr 60 Ultra, Edge 60 e Edge 60 Pro Imagem: Marcella Duarte/UOL

Mais produtos, preços e disponibilidade

Já estão à venda no Brasil o Edge 60, por R$ 3.499, e o Edge 60 Fusion, que pode ser encontrado a partir de R$ 2.699.

O lançamento também incluiu novos modelos da linha de celulares dobráveis da marca, o razr 60 e o razr 60 Ultra. Também foram apresentados dois novos produtos: o relógio inteligente Moto Watch Fit e o fone de ouvido open ear Moto Buds Loop, que inclui uma versão com aplicação de cristais Swarovski.

O razr 60, o razr 60 Ultra e o Edge 60 Pro começam a ser vendidos no país em 15/5, mas o preço ainda não foi revelado. Já os acessórios, apelidados "moto things", chegam em junho.

Modelos anteriores mais baratos

Com o lançamento das novas gerações de celulares Edge e razr, os modelos anteriores ficaram mais baratos. Confira a seguir algumas ofertas:

@uol A Motorola lançou a nova geração dos seus celulares dobráveis: o razr 60 e o razr 60 Ultra. Os modelos chegam com melhorias em processador, câmeras, recursos de inteligência artificial e novas opções de cores. Confira o review completo no Guia de Compras UOL. #guiadecomprasuol #motorola #razr #razr60ultra ? som original - uol

