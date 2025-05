Moraes ironiza e diz ficar 'magoado' por não pedirem suspeição de Fux

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), foi irônico ao afirmar nesta manhã se sentir "magoado" por não pedirem a exclusão de Luiz Fux, seu colega no Supremo, mesmo tendo seu nome citado em trocas de mensagens entre os investigados.

O que aconteceu

Moraes fez o comentário durante a manifestação da defesa de ex-integrante da "Abin paralela". O advogado de Marcelo Bormevet, Hassan Magid, disse que a PF (Polícia Federal) havia encontrado mensagens de WhatsApp com referência a Fux. Ele foi interrompido pelo ministro Flávio Dino, que questionou sobre a trajetória de Bormevet na Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

Antes da resposta da defesa, Moraes fez um comentário sobre o episódio envolvendo Bormevet. Ele aproveitou a deixa para dizer que se sentia "magoado" pelo fato de ser alvo de vários pedidos de suspeição por parte de advogados pelo fato de seu nome aparecer nas investigações, enquanto ninguém havia pedido o impedimento de Fux mesmo com esta citação na investigação.

Bormevet é apontado como homem de confiança de Ramagem na Abin. Agente da PF, ele assumiu o Centro de Inteligência Nacional da Abin durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e teria atuado para produzir e difundir fake news sobre as eleições. A investigação identificou que Bormevet teria solicitado a outro funcionário da Abin que levantasse informações sobre a possível relação do ministro Fux e de Luis Roberto Barroso com a empresa Positivo, que produz as urnas eletrônicas.

O próprio Fux minimizou o episódio na sessão de hoje. Ele classificou a troca de mensagens como "bisbilhotagem ridícula" e disse que a notícia falsa que teria chamado a atenção dos investigados tinha relação com uma decisão dele no CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e que a eventual relação buscada pelos investigados não faria sentido.

Defesa alega falta de provas. Seu advogado negou o envolvimento dele na trama golpista e apontou que não há elementos suficientes na denúncia para enquadrá-lo nos crimes.