Moraes ironiza PL sobre auditoria de urnas: 'Só voto dos outros era ruim'

Do UOL, em São Paulo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ironizou hoje um pedido do PL para anular, ainda em 2022, votos dados em 279 mil urnas no segundo turno das eleições.

O que aconteceu

O comentário foi feito em seu voto durante o julgamento do núcleo 4 da tentativa de golpe de Estado em 2022. STF julga hoje se aceita a denúncia contra grupo acusado de produzir desinformação sobre as eleições.

Moraes relembrou que, na época, pediu para que os votos dados nessas urnas no primeiro turno também fossem nulos. Segundo ele, o pedido foi rejeitado pelo PL por ter eleito 99 deputados federais. "Ou seja, as urnas só eram ruins quando os votos eram para o seu adversário, não quando eram para o próprio partido", disse ele, durante o julgamento da denúncia dos acusados do "núcleo 4" da tentativa de golpe de Estado em 2022.

Então presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Moraes rejeitou a ação apresentada pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. O partido pedia a anulação de votos em mais de 279 mil urnas apenas no segundo turno da eleição.

O ministro ainda fixou multa de cerca de R$ 22,9 milhões por má-fé com a ação. A ação do PL foi apresentada semanas após o fim das eleições com base em um relatório sobre suposta "falha" em cinco dos seis modelos de urnas usadas na votação.

"Esdrúxulo e ilícito pedido". Na decisão, Moraes disse que o PL não apresentou dados que demonstrassem que as supostas "falhas" teriam ocorrido no primeiro turno e que as informações eram necessárias por uma questão de "coerência".