Moody's diz que classificação de crédito da Argentina pode ser elevada gradualmente

BUENOS AIRES (Reuters) - A Moody's pode elevar a nota de crédito da Argentina, ainda que gradualmente, disse Jaime Reusche, vice-presidente e diretor sênior de crédito da agência, nesta terça-feira, estimando que o país crescerá 4% em 2025, contra estimativa de 5% do mercado.

"É possível que haja um novo aumento na classificação da Argentina, mas será bastante gradual", disse Reusche em um evento em Buenos Aires.

Reusche também projetou que a inflação do país ficará em 30% no ano, mas disse que o número poderá ser revisto para baixo.

"Temos uma projeção de 30% até o final do ano, agora com o fim do 'cepo' e o fato de que os preços dos combustíveis caíram, é possível que revisemos a projeção para baixo, dependendo das taxas de inflação em abril e maio", disse ele.

A inflação caiu em 2024 para 118%, de 211% no ano anterior na Argentina, após a posse em dezembro de 2023 do presidente ultraliberal Javier Milei, que promoveu um forte ajuste dos gastos públicos.

Reusche avaliou as ações do governo como "prudentes" e elogiou o levantamento das restrições cambiais, conhecidas como "cepo", implementadas desde 14 de abril.

"As coisas estão indo relativamente bem", disse ele. "Ainda há certas restrições que serão gradualmente eliminadas e isso é prudente, e vemos que este governo é bastante prudente", acrescentou.

O executivo da Moody's também descartou que o país buscará crédito no mercado em 2025, depois de ter chegado a um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) de US$20 bilhões em 11 de abril.

"Descartamos a possibilidade de a Argentina ir aos mercados este ano, os recursos do FMI são mais saudáveis do que ir aos mercados", disse Reusche, referindo-se ao acordo com o FMI.

