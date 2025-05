Desaparecida do Vaticano: caso sem solução há 40 anos será desafio do papa

O mistério do desaparecimento de Emanuela Orlandi, que intriga o Vaticano há mais de 40 anos, continua sem solução. A jovem desapareceu aos 15 anos em Roma, no dia 22 de junho de 1983. Desde então, o caso se tornou um dos mais célebres e obscuros da Itália, misturando religião, política, máfia e silêncio institucional.

O caso Emanuela Orlandi

Emanuela era filha de um funcionário do Vaticano. Ercole Orlandi trabalhava para a Prefeitura da Casa Pontifícia, o que garantiu à família residência dentro dos muros da Cidade do Vaticano. Na tarde de seu desaparecimento, Emanuela saiu para uma aula de flauta em Roma. Segundo testemunhas, ela mencionou uma proposta de trabalho ligada a uma empresa de cosméticos Avon — uma pista que nunca foi confirmada.

Emanuela Orlandi tinha 15 anos quando desapareceu a caminho de casa de sua aula de música Imagem: Getty Images

O desaparecimento gerou comoção imediata e mobilização nacional. A família acionou a polícia italiana e distribuiu cartazes com a imagem de Emanuela. Em 25 de junho de 1983, o jornal Il Messaggero relatou as primeiras ligações anônimas. O suposto sequestrador se identificava como "Pierluigi" e dizia ter raptado Emanuela em troca da libertação de Mehmet Ali Agca, turco que havia tentado assassinar o Papa João Paulo 2º em 1981.

As investigações iniciais focaram no atentado ao Papa. O contexto geopolítico da Guerra Fria deu força à teoria de que grupos ligados aos serviços secretos soviéticos do Leste Europeu teriam raptado Emanuela para pressionar o Vaticano. Agca, preso na Itália, declarou em 1985 que Emanuela estava viva e em poder de sequestradores islâmicos. No entanto, suas declarações geralmente eram contraditórias e consideradas pouco confiáveis pelas autoridades italianas.

Com o tempo, surgiram suspeitas de envolvimento do crime organizado. A partir dos anos 2000, investigações jornalísticas sugeriram que a máfia italiana, em particular a Banda della Magliana, teria sequestrado Emanuela para pressionar o Vaticano a saldar dívidas milionárias relacionadas ao Banco Ambrosiano. Roberto Calvi, presidente do banco e conhecido como "o banqueiro de Deus", foi encontrado enforcado sob a Ponte Blackfriars, em Londres, em 1982 — apenas um ano antes do desaparecimento.

O comportamento do Vaticano ao longo das décadas gerou desconfiança. Por muitos anos, a Santa Sé não colaborou ativamente com a justiça italiana. Em 2012, uma carta anônima enviada ao procurador Giancarlo Capaldo e ao jornal La Repubblica indicava que Emanuela teria sido levada para um convento e mantida em segredo sob ordens de autoridades eclesiásticas. No mesmo ano, documentos encontrados no apartamento de monsenhor Gabriele Ciferri — ex-funcionário do Vaticano — mencionavam despesas com Emanuela até 1997, mas a autenticidade desses papéis nunca foi comprovada.

Pietro Orlandi, irmão de Emanuela Orlandi, desaparecida há 36 anos em Roma Imagem: Andreas Solaro/AFP

Acusações de abuso sexual e acobertamento também foram levantadas. Em 2017, o ex-promotor italiano Pietro Orlandi, irmão de Emanuela, afirmou publicamente que o desaparecimento estaria ligado a uma rede de exploração sexual dentro do Vaticano. Em entrevista ao Corriere della Sera, ele revelou ter recebido depoimentos anônimos de clérigos sugerindo que Emanuela teria sido vítima de abuso por parte de membros do alto escalão eclesiástico.

A reabertura das investigações trouxe novos episódios marcantes. Em julho de 2019, após uma carta anônima indicar que os restos mortais de Emanuela estariam enterrados no Cemitério Teutônico do Vaticano, dois túmulos foram abertos. Surpreendentemente, ambos estavam vazios. Algum tempo depois, ossos foram encontrados durante escavações próximas à Embaixada da Santa Sé em Roma. Exames de DNA realizados pelo laboratório forense da polícia italiana, concluídos em novembro de 2019, indicaram que os restos não pertenciam a Emanuela.

O caso teve grande repercussão cultural e política. Em 2022, a série documental "Vatican Girl", da Netflix, trouxe novo fôlego à história e mobilizou milhões de espectadores ao redor do mundo. Em 2023, o Parlamento Italiano aprovou a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o desaparecimento, algo inédito para um caso que envolve diretamente o Vaticano. O movimento foi visto como uma tentativa de romper décadas de silêncio.

O papa Francisco apoiou as investigações do caso. O pontífice afirmou que o desaparecimento da jovem era uma dor para o Vaticano. A declaração fez parte do livro "Vida. A minha história na História", autobiografia do Pontífice escrita em colaboração com o jornalista Fabio Marchese Ragona, correspondente no Vaticano.

Francisco também defendeu João Paulo 2º de ataques de Pietro. O irmão de Emanuela afirmou que o pontífice polonês costumava deixar o Vaticano à noite com alguns bispos para procurar jovens em Roma. O Vaticano classificou a declaração como "loucura", e Francisco respondeu às acusações na Praça São Pedro.

Certo de interpretar os sentimentos dos fiéis de todo o mundo, dirijo um pensamento agradecido à memória de São João Paulo 2º, nestes dias objeto de deduções ofensivas e infundadas.

Papa Francisco, em 2023

Mais de quatro décadas depois, a busca por respostas continua. Também em 2023, o Vaticano anunciou que reabriria sua própria investigação interna sob a liderança do promotor Alessandro Diddi. A família Orlandi, especialmente Pietro, segue incansável na luta por justiça e transparência. Enquanto isso, o desaparecimento de Emanuela permanece como uma ferida aberta — um símbolo do poder e do silêncio que ainda cercam os muros do Vaticano.