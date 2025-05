Ministro da Agricultura do México diz que chegou a acordos "benéficos" com EUA

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O ministro mexicano da Agricultura, Julio Berdegue, disse nesta terça-feira que se encontrou com sua colega norte-americana Brooke Rollins em uma reunião "amigável" em Washington, durante a qual chegaram a acordos que, segundo ele, serão benéficos para os dois países.

Berdegue, que não forneceu detalhes sobre os acordos em um post no X, disse que os dois países devem aumentar o diálogo sobre questões atuais e emergentes.

Recentemente, as relações entre os dois países ficaram tensas em torno do controle de uma praga prejudicial chamada New World screwworm, após os EUA ameaçarem limitar as importações de gado do México.

A lagarta pode infestar o gado, a vida selvagem e, em casos raros, pessoas. As larvas das moscas da lagarta enterram-se na pele dos animais vivos, causando danos graves e muitas vezes fatais.

Os atritos comerciais também vieram à tona entre os dois parceiros comerciais por causa de um tratado de décadas de compartilhamento de água, que tem colocado o México em dificuldades para cumprir suas obrigações.

Na semana passada, os dois governos anunciaram um acordo para o México aumentar suas remessas de água, que, segundo os EUA, são vitais para os agricultores do Texas.

(Reportagem de Cassandra Garrison)