Michelangelo encontra James Bond: alta tecnologia na Capela Sistina mantém conclave em segredo

Por Philip Pullella

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - Os técnicos do Vaticano estão protegendo o que na quarta-feira se tornará, sem dúvida, o bunker mais bonito do mundo, garantindo que o que acontecer na Capela Sistina permaneça na Capela Sistina.

Michelangelo, conheça James Bond.

Na tarde de quarta-feira, cerca de 133 cardeais com menos de 80 anos de idade entrarão na capela adornada com afrescos pintados pelo mestre renascentista para participar de um conclave secreto que decidirá quem será o próximo papa católico.

Eles caminharão sobre um piso recém-instalado, elevado para proporcionar uma plataforma sem emendas com a base do altar, que é vários degraus mais alto do que o resto da capela.

O que pode estar sob esse piso temporário, além da fiação para eletricidade e sistemas de som, depende do funcionário do Vaticano com quem se fala.

Pode ser, ou não, o lar de dispositivos de interferência. Os dispositivos também podem estar perto das janelas superiores da capela, que estão a uma altura de cerca de 20,1 metros.

As autoridades às vezes se contradizem. Os detalhes, afinal, deveriam ser segredo, talvez até para eles. A única coisa com a qual todos concordam é que eles estão lá, mesmo que, assim como o Espírito Santo, que supostamente inspira os cardeais, eles não possam ser vistos.

Outras medidas de segurança para garantir que ninguém esteja espionando ou tentando obter informações incluem filme na janela para bloquear câmeras de drones e telhas especiais para bloquear sinais de telefones celulares, que são proibidos de qualquer maneira.

No último conclave, em 2013, foi amplamente divulgado que uma gaiola de Faraday havia sido instalada. Esses dispositivos podem aumentar a segurança das comunicações, protegendo-as contra campos eletromagnéticos.

Na segunda-feira, o escritório do governador da Cidade do Vaticano enviou uma nota lacônica endereçada aos "Prezados Clientes" informando que as torres de telefonia celular no menor Estado soberano do mundo serão desativadas às 15h (13h GMT) de quarta-feira e permanecerão desligadas até que o nome do novo papa seja anunciado.

A cidade-Estado de 108 acres, no entanto, é cercada por Roma, e não ficou claro se o Vaticano está tomando alguma medida para bloquear as conexões com as torres telefônicas fora de seus muros.

Os cardeais estarão votando na capela até quatro vezes por dia. Na semana passada, funcionários do Vaticano içaram uma chaminé na capela, que será usada para queimar as cédulas. A fumaça preta dirá ao mundo exterior que nenhuma decisão foi tomada, enquanto a branca anunciará que o 267º papa foi eleito.

PROTEGIDOS "EM TODOS OS MOMENTOS"

Os cardeais ficarão alojados na residência de Santa Marta, um hotel com cerca de 130 quartos, e em uma residência adjacente mais antiga.

A residência principal de Santa Marta foi liberada de seus hóspedes e residentes de longa data na semana passada para que a equipe de segurança pudesse varrer eletronicamente a área.

A porta principal foi fechada e uma placa foi colocada informando aos cardeais para usarem uma entrada lateral à esquerda, de acordo com um hóspede recente que falou sob condição de anonimato.

Os sinais de Wi-Fi dentro da residência estavam significativamente mais fracos do que o normal na segunda-feira, disse a pessoa.

Outra fonte, um ex-funcionário do Vaticano, disse que a cidade-Estado tem seus próprios sistemas para detectar drones e recebe assistência regular da Itália.

Os gendarmes do Vaticano e os guardas suíços à paisana escoltarão os ônibus que levarão os cardeais entre a residência e a capela. Se desejarem, os prelados poderão caminhar a curta distância, contornando a parte de trás da Basílica de São Pedro.

"Um envelope de proteção será criado em torno dos cardeais o tempo todo", disse uma fonte familiarizada com alguns dos procedimentos de segurança. "Se eles decidirem caminhar pelos jardins ou fumar do lado de fora, ninguém poderá se aproximar deles."

Os assistentes, incluindo padres, cozinheiros, faxineiros, motoristas e outros atendentes, já fizeram um juramento de "observar sigilo absoluto e perpétuo" sobre tudo o que virem ou ouvirem.

A penalidade por não manter o segredo até a morte: excomunhão automática da Igreja.

(Reportagem de Philip Pullella)