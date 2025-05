Suspeito de matar namorada de 15 anos, médico foi filmado por ela com arma

Do UOL, em São Paulo

O médico que foi preso suspeito de matar a namorada de 15 anos com um tiro na cabeça aparece em um vídeo brincando com uma arma.

O que aconteceu

Vídeo mostra casal dançando e exibindo a arma em um carro em movimento. Nas imagens, o médico Bruno Felisberto do Nascimento Tomiello, de 29 anos, mostra a arma enquanto dirige. A namorada Kethlyn Vitoria de Souza e uma terceira pessoa, não identificada, também aparecem no vídeo.

Kethlyn foi baleada na cabeça na madrugada de sábado. Ela foi levada por Bruno até um hospital em Guarantã do Norte (MT), onde os médicos tentaram reanimá-la por 40 minutos. Conforme boletim de ocorrência, um enfermeiro relatou à PM (Polícia Militar) que o homem chegou ''visivelmente abalado'', pedindo para que ''salvassem a menina dele, e que não saberia viver sem ela''.

Casal estava dentro do veículo quando o disparo ocorreu. O delegado Waner dos Santos Neves afirmou que a informação preliminar é de que o médico tenha atirado nela dentro do carro, mas ainda investigam a motivação e dinâmica do crime.

Kethlyn Vitoria de Souza, de 15 anos, foi baleada na cabeça e não resistiu Imagem: Reprodução / Redes Sociais

Bruno se entregou na delegacia ontem. Já preso, o médico afirmou em depoimento que o disparo foi acidental. Segundo o advogado dele, Fábio Henrique, o tiro acidental ocorreu após uma combinação entre ''bebida alcoólica, direção de veículo e arma de fogo''.

Polícia apura quando os dois teriam começado o relacionamento. O delegado Waner dos Santos explicou que, caso o relacionamento tenha começado antes de a jovem completar 14 anos, o médico pode ser enquadrado pelo crime de estupro de vulnerável.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.