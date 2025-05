Mdic divulga dados da balança comercial de abril nesta 4ª-feira às 15h

A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex) divulgará nesta quarta-feira, 7, os dados da balança comercial de abril de 2025. As informações serão publicadas às 15h e, a partir das 15h15, haverá entrevista coletiva com a participação do diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Herlon Brandão, e do coordenador-Geral de Estatísticas, Saulo Castro.

Segundo o Projeções Broadcast, a mediana das estimativas do mercado indica superávit comercial de US$ 8,300 bilhões em abril, após saldo positivo de US$ 8,155 bilhões em março. As projeções variam de US$ 7,80 bilhões a US$ 10 bilhões.