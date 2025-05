'Estou bem aliviada', diz ministra demitida pelo presidente Lula

Cida Gonçalves, demitida ontem do cargo de Ministra das Mulheres pelo presidente Lula (PT), disse estar aliviada com a sua saída do governo durante entrevista concedida ao UOL News, do Canal UOL. A assistente social Márcia Lopes, filiada ao PT (Partido dos Trabalhadores), assume a pasta no lugar de Cida Gonçalves.

[A demissão] foi uma decisão conjunta [entre o governo e eu]. Trabalhar, montar, organizar as estruturas e logo depois de uma gestão que não tinha nenhum compromisso com as mulheres foi mais desafiador ainda.

Agora, eu acho que passa a ser mais da linha política, da linha geral, de um dinamismo que não tem o meu perfil. O meu perfil é mais gestor, organizador. Então, eu cumpri a função que tinha que ter cumprido no Ministério das Mulheres (...) Eu estou bem aliviada, na verdade. Cida Gonçalves, ex-ministra das Mulheres

A queda de Cida era esperada desde o final do ano passado e foi acentuada após as denúncias de assédio moral, arquivadas em fevereiro pela CEP (Comissão de Ética da Presidência). A oficialização foi feita pela Secom (Secretaria de Comunicação) por meio de nota.

Em seu último dia de expediente, Cida reuniu servidores no ministério, agradeceu pelo trabalho nestes pouco mais de dois anos e recebeu uma homenagem do gabinete. Os ministros da Igualdade Racial, Anielle Franco, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, participaram da reunião, conforme apurou a reportagem do UOL.

Ao Canal UOL, a ex-ministra ressaltou os bons resultados alcançados pela sua gestão, mas observou também o cansaço e o esgotamento.

Eu acho que discutir o tema 'mulheres', hoje, é desafiador porque é aqui que a gente concentra, efetivamente, a maior disputa, principalmente, ideológica. Hoje, a gente vê o aumento do feminicídio, o aumento da violência sexual... Então, tudo isso é a discussão sobre o nosso corpo, e esses são os maiores conflitos que temos na sociedade brasileira.

Ele é puxado, acho que esgota, cansa... primeiro, pelo fato de organizar, colocar a pauta. Apesar de estar esgotada, eu também estou feliz. A gente está entregando um grande resultado. Estamos entregando um ministério pronto, construímos um bom resultado com o presidente Lula, mas acho que é um momento de troca, tem hora que a troca é necessária. Cida Gonçalves, ex-ministra das Mulheres

Aos 67 anos, nova ministra das Mulheres, Márcia Lopes, tem histórico no ativismo social —foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em 2010—, mas não possui experiência junto ao movimento feminista. Ela é filiada ao PT desde o início dos anos 1980 e é irmã de Gilberto Carvalho, atual secretário nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho e ex-secretário-geral da Presidência.

Cida: 'Está na hora de falar com público mais amplo'

No UOL News, o colunista Leonardo Sakamoto questionou Cida sobre o fato de a nova ministra que assumir a pasta não pertencer ao movimento feminista.

Eu acho que são processos. Acredito que esteja na hora de falar com um público mais amplo (...) e que talvez, com outra pessoa, que venha de outro lugar, com outra postura, possa avançar naquilo que eu não consegui.

O movimento de mulheres foi muito parceiro [durante a minha gestão], com críticas severas e corretas. Eu acho que, para o movimento feminista, ter uma feminista num espaço de poder... nós estamos lutando para ter o espaço de poder. É importante, fundamente. Agora, eu acredito muito no movimento de mulheres brasileiras. E mesmo que a Márcia... eu acho que ela tem uma capacidade e uma experiência para avançar a partir da assistência social. Cida Gonçalves, ex-ministra das Mulheres

A saída de Cida marca a 12ª troca de ministros desde o início do governo. Na sexta, o então titular da Previdência Social, Carlos Lupi, pediu demissão do cargo em meio a investigações sobre fraudes em descontos de aposentados e pensionistas do INSS. Wolney Queiroz, número 2 de Lupi e também filiado ao PDT, assumiu a pasta.

