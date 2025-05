Líderes europeus reagem à nomeação de Friedrich Merz como novo chanceler da Alemanha em 2° turno histórico

O conservador alemão Friedrich Merz foi finalmente eleito chanceler, nesta terça-feira (6), após um histórico segundo turno de votação. Pela manhã, ele sofreu um revés ao não conseguir ser eleito pelos deputados alemães no primeiro turno de votação, surpreendendo o país, a maior economia da União Europeia, mas mergulhada em uma crise política. O presidente francês Emmanuel Macron foi um dos primeiros líderes europeus a parabenizar o novo chanceler

O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier nomeou oficialmente Friedrich Merz como chanceler na terça-feira, após sua eleição no segundo turno pelos membros do Bundestag, o Parlamento alemão. O conservador Friedrich Merz recebeu 325 votos a favor, mais do que os 316 necessários. Houve 289 votos contra, uma abstenção e três votos inválidos.

Dois meses e meio após sua vitória nas eleições parlamentares, o líder conservador sucede o social-democrata Olaf Scholz à frente de um governo de coalizão nomeado por quatro anos. Mas sua derrota histórica no primeiro turno da votação na manhã de terça-feira foi um sério revés para sua saída.

Essa eleição é uma vitória parcial para o conservador Friedrich Merz, que terá dificuldades para compensar a derrota contundente que sofreu na manhã de terça-feira. Com seis votos a menos, ele não conseguiu garantir o apoio da maioria absoluta dos parlamentares alemães para ser confirmado como chanceler no primeiro turno da votação, o que é inédito na história do país.

Reações dos líderes europeus

Logo após a nomeação de Merz, o presidente francês Emmanuel Macron foi um dos primeiros a parabenizar o novo chanceler conservador alemão Friedrich Merz por sua "investidura" e o convidou a ir a Paris na quarta-feira (7) para "tornar o motor e o reflexo franco-alemão mais fortes do que nunca".

"Cabe a nós acelerarmos nossa agenda europeia de soberania, segurança e competitividade. Para os franceses, para os alemães e para todos os europeus", declarou o presidente francês na rede X, após a eleição de Friedrich Merz no segundo turno pelos membros do Bundestag. Macron fez duas publicações com a mesma mensagem, uma em francês e outra em alemão.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, parabenizou o novo chanceler conservador alemão ao reforçar que a cooperação entre seus países, as principais potências industriais da UE, é "fundamental" para "relançar a competitividade" da Europa. "A Alemanha e a Itália, as duas maiores economias industriais da Europa, podem fazer a diferença no aumento da competitividade, especialmente no setor automotivo", disse Meloni em um comunicado.

Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen disse que espera trabalhar com Merz em prol de uma "Europa forte". Ursula von der Leyen descreveu o novo líder como um "conhecedor da Europa". "Juntos, trabalharemos por uma Europa forte e mais competitiva", disse ela na rede social X.

O presidente do Conselho do bloco, o português Antonio Costa, saudou o alemão: "Estou ansioso para trabalharmos juntos em uma ambiciosa agenda europeia comum".

Segundo o site oficial da União Europeia, o PIB do bloco forma uma das maiores economias do mundo. "A Alemanha detém a maior parte, seguida da França e da Itália. Os serviços representam 72% do PIB da UE e a indústria quase toda a porcentagem restante", informam os dados oficiais. O PIB da UE chega a € 17 bilhões (cerca de US$ 19,2 bi).

"Liderança alemã"

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também foi um dos líderes que "parabenizou", na terça-feira, o novo chanceler alemão Friedrich Merz por sua eleição e disse esperar ver "mais liderança alemã" no Velho Continente e nas relações com os Estados Unidos, "quando o futuro da Europa está em jogo".

Defensor de um apoio inabalável à Ucrânia, Merz prometeu uma nova "liderança" na Europa, que envolverá laços mais estreitos com Paris e Varsóvia.

Para combater a ameaça russa, sua coalizão quer continuar modernizando o exército alemão. Mas também a infraestrutura essencial, como estradas e escolas, que estão em um estado ruim após anos de investimento reduzido.

Também na frente doméstica, Friedrich Merz pretende fazer com que o partido de extrema direita nacionalista, o Alternativa para a Alemanha (AfD) recue, adotando uma postura dura em relação à imigração.

Agora eleito, Merz terá seu sucesso diretamente ligado ao alinhamento de pontos de vista com seus aliados social-democratas.

Com o portfólio de Finanças indo para Lars Klingbeil e o portfólio de Defesa permanecendo com Boris Pistorius, o partido social-democrata tem os meios para influenciar as políticas do próximo governo.

