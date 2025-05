Líder houthi diz que grupo avaliará suspensão da "agressão" dos EUA após anúncio de Trump

CAIRO (Reuters) - O chefe do comitê revolucionário supremo houthi do Iêmen, Mohammed Ali al-Houthi, disse que a suspensão da "agressão" dos EUA contra o Iêmen será avaliada, de acordo com um post no X.

Ele disse que o grupo continuará a apoiar Gaza para acabar com a guerra, indicando que o cessar-fogo com os EUA não incluía a interrupção dos ataques do grupo a Israel.

(Reportagem de Menna Alaa El-Din e Jaidaa Taha)