Kremlin diz que Rússia ainda planeja cessar-fogo na Ucrânia de 8 a 10 de maio, mas responderá se for atacada

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin afirmou nesta terça-feira que as forças russas ainda planejam cessar-fogo na Ucrânia de 8 a 10 de maio, de acordo com as ordens do presidente Vladimir Putin, mas responderão se as forças ucranianas tentarem atacar as posições russas.

Putin declarou em 28 de abril um cessar-fogo de três dias para marcar o 80º aniversário da vitória da União Soviética e seus aliados sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.

O Kremlin disse que o cessar-fogo de 72 horas ocorrerá em 8 de maio, 9 de maio -- quando Putin receberá líderes internacionais na Praça Vermelha de Moscou, incluindo o presidente chinês Xi Jinping -- e 10 de maio.

Até agora, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, parece ter descartado um cessar-fogo tão breve, dizendo que só está disposto a assinar um cessar-fogo que dure pelo menos 30 dias, uma ideia que Putin disse que precisa de muito trabalho antes de se tornar realidade.

Perguntado sobre o que a Rússia faria se Zelenskiy não aceitasse o cessar-fogo de três dias, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse:

"É claro que a iniciativa do presidente Putin sobre um cessar-fogo temporário para os feriados públicos é válida, e as instruções relevantes foram dadas (aos militares) pelo Comandante Supremo em Chefe", disse Peskov.

"Haverá um cessar-fogo, mas caso não haja reciprocidade por parte do regime de Kiev e as tentativas de atacar nossas posições ou nossas instalações continuem, uma resposta apropriada será dada imediatamente."

Peskov afirmou que Kiev ainda não havia dado nenhuma indicação de que está pronta para aderir ao cessar-fogo proposto.

(Reportagem de Dmitry Antonov)