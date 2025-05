Justiça do DF proíbe BRB de assinar contrato de compra do Banco Master

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - A Justiça do Distrito Federal decidiu proibir liminarmente o Banco de Brasília a assinar o contrato de compra do Banco Master, conforme decisão judicial vista pela Reuters na noite desta terça-feira, acatando pedido do Ministério Público do DF.

Na decisão liminar, a Justiça do DF disse que teria havido por parte da direção do BRB o descumprimento de exigências legais, como a autorização prévia da assembleia de acionistas do banco e a autorização legislativa para que o BRB compre o Banco Master.

O BRB, que foi ouvido previamente pela Justiça, alegou que não seria necessário cumprir esses ritos.

"Sendo assim, embora o BRB, na sua manifestação preliminar, defenda que todos os normativos estatutários e internos foram cumpridos e que a operação está sujeita a condições suspensivas precedentes, incluindo-se aprovações do Banco Central do Brasil e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, alguma cautela deve ser adotada, evitando-se eventuais prejuízos futuros à coletividade", disse o juiz Carlos Fernando Fecchio dos Santos, na decisão.

"Afinal, apesar da discussão em torno da necessidade ou não daquelas autorizações (de Assembleia e da Lei), elas não foram obtidas", reforçou.

Procurado, o BRB informou ter tomado conhecimento da decisão judicial de suspender a assinatura do contrato de aquisição de participação do Master.

"A decisão, contudo, autoriza a continuidade dos atos preparatórios necessários à operação. O BRB reitera que a transação permanece condicionada ao cumprimento de etapas e aprovações regulatórias e reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito às instituições competentes", afirmou a instituição.

O Master não comentou.

O juiz pediu explicações às partes e que o BRB informe o prazo para a eventual deliberação da compra do Master.

O caso também é alvo de uma investigação preliminar pelo Ministério Público Federal, para apurar eventual ocorrência de "crime contra o sistema financeiro nacional", conforme revelado com exclusividade pela Reuters no dia 8 de abril.

(Reportagem adicional de André Romani)