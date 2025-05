JSL tem queda de 7,4% no lucro do 1º tri sobre um ano antes

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A JSL, especializada em logística, apurou lucro líquido ajustado de R$45,1 milhões no primeiro trimestre deste ano, 7,4% abaixo do registrado um ano antes, mas quase em linha com as estimativas do mercado.

Analistas, em média, esperavam lucro de R$49,9 milhões para a companhia no período, segundo dados compilados pela LSEG.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da JSL somou R$458,2 milhões no trimestre, crescimento de 13,8% ano a ano, com expansão de 2,6 pontos percentuais na margem, para 20,6%, mostrou relatório de resultados divulgado nesta terça-feira.

"Estamos confiantes na evolução contínua da companhia com a retomada do patamar adequado das margens operacionais através do foco em eficiência e redução de custos, além da otimização na alocação de capital", afirmou o presidente da JSL, Ramon Alcaraz, em mensagem que acompanha o balanço.

A receita líquida da empresa aumentou 12,1% no primeiro trimestre, para R$2,3 bilhões, impulsionada por um "ramp-up" de novos contratos adicionados ao longo de 2024.

Nos primeiros três meses deste ano, a JSL disse que fechou R$1,8 bilhão em novos contratos que "sustentarão esse ritmo de crescimento nos próximos trimestres", acrescentando que, entre os acordos, há um "grande projeto" que insere a empresa no setor aeroportuário, abrindo espaço para avançar no segmento.

A alavancagem, por sua vez, se manteve estável em 3,04 vezes. Segundo a empresa, as estratégias de redução do endividamento estão nas etapas iniciais e ainda não impactaram o indicador. A JSL fechou o trimestre com R$2,2 bilhões de liquidez disponível, o "suficiente para cobrir a dívida de curto prazo em 1,5" vez, afirmou.