Israel ataca infraestruturas dos houthis no Iêmen em represália, incluindo o aeroporto de Sanaa

Na terça-feira (6), a força aérea israelense bombardeou, pelo segundo dia consecutivo, a infraestrutura nas mãos dos houthis no Iêmen, incluindo o aeroporto e as estações de energia em Sanaa, dois dias depois que os rebeldes dispararam um míssil contra o principal aeroporto internacional de Israel.

O exército israelense disse que havia "desativado completamente" o aeroporto de Sanaa e atacado "estações de energia" na região de Sanaa e uma "fábrica de cimento" mais ao norte. Pistas de pouso, aeronaves e infraestrutura foram atingidas. O canal rebelde Al-Massirah relatou ataques israelenses ao aeroporto da capital do Iêmen, a três estações de eletricidade em Sanaa e arredores e a uma fábrica de cimento em Amrane (norte). Os ataques mataram três pessoas, de acordo com um relatório inicial dos Houthis.

Como no dia anterior, a Al-Massirah acusou os Estados Unidos de participarem dos ataques, mas Washington negou qualquer envolvimento na segunda-feira. Pouco antes dos novos ataques, o porta-voz do exército israelense em árabe, Avichay Adraee, em uma mensagem no X, pediu a "evacuação imediata da área ao redor do aeroporto" em Sanaa.

Os Houthis, juntamente com o Hamas palestino e o Hezbollah libanês, fazem parte do que o Irã apresenta como o "eixo de resistência" contra Israel. "Esta é (...) uma mensagem de advertência ao chefe do grupo iraniano: você é diretamente responsável por qualquer ataque realizado por braços das forças Houthis contra o Estado de Israel - e você arcará com todas as consequências", alertou o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, em uma gravação de vídeo com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Os Houthis imediatamente alertaram em um comunicado que responderiam aos ataques. "A agressão não ficará sem resposta", prometeram.

Represália pelo ataque ao aeroporto israelense

Na segunda-feira, ataques israelenses em áreas controladas pelos Houthis no oeste do país deixaram quatro mortos, de acordo com o Ministério da Saúde Houthi. No mesmo dia, Israel anunciou que havia atacado a infraestrutura Houthi pela quinta vez desde julho de 2024, "em resposta aos repetidos ataques do regime terrorista Houthi contra o Estado de Israel". A infraestrutura atacada no porto de Hodeida (oeste), usando mísseis e drones, foi usada para a "transferência de armas e equipamentos militares iranianos", segundo autoridades israelenses.

Alegando agir em solidariedade aos palestinos, os rebeldes iemenitas reivindicaram a responsabilidade por dezenas de ataques com mísseis e drones contra Israel desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza. Quase todos os tiros foram interceptados. Mas no domingo, um míssil disparado pelos Houthis atingiu diretamente o perímetro do aeroporto Ben Gurion, perto de Tel Aviv.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu uma resposta forte com "muitos estrondos". Rebeldes iemenitas reivindicaram a responsabilidade por "disparar um míssil balístico hipersônico contra Ben Gurion", o que causou uma breve interrupção no tráfego aéreo e uma suspensão temporária de voos internacionais.

(RFI com AFP)