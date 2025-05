INSS: descontos associativos somaram quase R$ 3 bilhões só em 2024, diz CGU

Do UOL, em São Paulo

A CGU (Controladoria-Geral da União) publicou hoje um relatório que aponta que descontos feitos por sindicatos e outras entidades nos vencimentos de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) somaram R$ 2,8 bilhões apenas em 2024. Há suspeitas de fraude em relação aos descontos.

O que aconteceu

Documento é fruto de auditoria realizada entre abril e julho de 2024. O trabalho visava "avaliar a conformidade dos descontos de mensalidades associativas realizados na folha de pagamento de aposentados e pensionistas" por sindicatos e entidades com os quais INSS mantinha ACTs (Acordos de Cooperação Técnica).

Descontos crescentes e "fragilidade dos controles mantidos pelo INSS" motivaram auditoria. De acordo com o CGU, o instituto não se mostrava capaz de acompanhar "irregularidades reportadas" e o "elevado número de requerimentos de cancelamento de descontos".

Valor dos descontos cresceu 6 vezes em quatro anos. Montante total saltou de R$ 536,3 milhões em 2021 para R$ 2,8 bilhões em 2024. A situação se refletiu no grande número de reclamações por parte de aposentados e pensionistas. Só em abril do ano passado, 192 mil pessoas solicitaram cancelamento dos descontos.

"Baixo percentual de entidades" disponibilizou documentação completa relacionada a descontos. Em vários casos, papéis que comprovassem autorização dos descontos por parte dos aposentados e mesmo a capacidade de sindicatos e outras organizações para organizarem essa operação não foram apresentados.

O cenário apresentado revela a fragilidade dos controles implementados pelo INSS, alicerçado, principalmente, na presunção de boa-fé e em manifestações dessas entidades no sentido que garantiriam a segurança das operações relacionadas aos descontos associativos

Trecho do relatório da CGU

CGU fez 12 recomendações ao INSS

Instituto não tomou providências em relação a nenhuma delas. A suspensão cautelar de descontos e acordos entre INSS e entidades envolvidas, a elaboração de plano de ação ligado aos descontos já efetivados e o aviso ao Ministério Público sobre casos de desconto não autorizado foram algumas das sugestões.

Auditoria visitou 29 entidades em 10 estados. O número representa o total de associações com ACTs com o INSS à época do levantamento. Organizações estavam distribuídas pelas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Segundo o relatório, 20 novos grupos foram incorporados à lista até janeiro de 2025.

Entidades auditadas arrecadavam R$ 255 milhões graças a descontos em quase 6 milhões de vencimentos. Os dados dizem respeito a setembro de 2024, quando 37 associações mantinham ACTs. Em janeiro de 2025, quando 49 organizações operavam nesse esquema, o montante total chegou a R$ 257 milhões.

Teste indicou que entidades tinham documentação completa em relação a descontos em menos de 30% dos casos. A CGU pediu às associações os dados sobre 952 aposentados e pensionistas que sofriam descontos. Em 40% das situações, os papéis sequer foram enviados. Em outros 30%, informações chegaram incompletas.

Pela regra, todas as entidades deveriam arquivar a documentação completa. A lei prevê ainda que os papéis estejam "à disposição do INSS, assim como de órgãos de fiscalização". "Algumas entidades negaram expressamente o envio de documentos à CGU", informa o relatório.

Registra-se que a documentação apresentada pelas entidades, quando o foram, não foi analisada pela CGU quanto à sua fidedignidade, de forma que não é possível afirmar que mesmo para aquelas entidades que apresentaram a documentação requerida a documentação suporta os descontos realizados

Trecho do relatório da CGU

Em alguns casos, entidades precisariam ter feito mais de 1.000 autorizações de desconto por hora para bater o número verificado. O cálculo leva em conta o período em que as associações foram autorizadas a atuar pelo INSS e o total de aposentados e pensionistas verificado pela CGU no momento da auditoria.

Situação levou a CGU a retirar o INSS de condução das investigações contra 12 entidades suspeitas de desviar dinheiro de aposentados e pensionistas. Os indícios de envolvimento de servidores do instituto no esquema foram o principal motivo para a decisão. Procurado, o INSS não se manifestou sobre o caso.