Injeções pelo prazer: botox anal alivia fissuras e desconforto no sexo

Algumas injeções para aliviar linhas de expressão na testa, outras na axila para conter o suor excessivo. Esses podem ser os usos mais comuns do botox, mas estão longe de serem os únicos.

A aplicação da toxina botulínica também pode ter ação na musculatura da região anal, seja para aliviar fissuras causadas pelas fezes ou para aumentar o prazer na cama.

Nos Estados Unidos, o proctologista Evan Goldstein, de Nova York, tem dedicado sua carreira para desmistificar o sexo anal e o uso dessas injeções pelo bem-estar sexual.

Acredito firmemente que, se as pessoas não são felizes no quarto, também não serão felizes fora dele. Tem sido um trabalho árduo tentar quebrar o estigma e o tabu que ainda acompanham o sexo anal, e não precisa ser assim. Evan Goldstein

Botox anal pela estética?

Aqui no Brasil, o uso mais conhecido do botox anal ainda é para fins terapêuticos, em decorrência de fissuras anais agravadas pelo excesso de força, que impedem a cicatrização —seja por fezes ressecadas ou diarreicas.

"Não existe aplicação ligada à estética, mas a toxina botulínica pode auxiliar no tratamento da anodispareunia, que é a dor durante a relação sexual anorreceptiva (passiva)", explica Belisa Gomes Müller Contin, membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia.

A toxina botulínica é uma proteína produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Quando aplicada por injeção, ela bloqueia temporariamente o impulso que orienta o músculo causando um efeito que perdura de três a seis meses.

O uso é bastante conhecido na dermatologia. Mas, na região anal, levando em conta apenas a saúde, auxilia no tratamento das fissuras e na recuperação pós-cirúrgica. Também existe o uso na prevenção da dor no pós-operatório de cirurgia de hemorroidas. A aplicação é feita no próprio consultório, em um procedimento rápido e tolerável.

Segundo Goldstein, pessoas abertas a suas necessidades e desejos geralmente têm melhores vidas sexuais, e isso reflete na saúde e bem-estar geral.

Evan Goldstein atende cerca de 90 pacientes por semana e realiza entre 10 e 15 cirurgias no mesmo período. "Em mais da metade desses casos, incorporo o botox anal porque ele não só trata da saúde, mas também aumenta o prazer", explica ele a VivaBem.

Eu sempre digo: um ginecologista nunca diria a uma paciente que está sofrendo com dor ou limitações vaginais que o sexo vaginal é algo "bom de se ter", e não "necessário". Não deveria ser diferente para aquelas que praticam sexo anal. Evan Goldstein

De acordo com o especialista, a ferramenta é eficaz para questões como relaxamento e controle do assoalho pélvico. "Muitas pessoas desejam experimentar ou já praticam, mas enfrentam desafios funcionais com conforto ou habilidade", destaca ele.

O uso estratégico do botox anal ajudaria a aliviar esses problemas, reduzindo o desconforto. Na prática, a toxina reduz a pressão e facilita o trabalho dos músculos do esfíncter. Isso melhora a flexibilidade, se combinado com exercícios de dilatação anal.

Evan Goldstein afirmou que, nos EUA, os planos de saúde costumam cobrir os custos do procedimentos. Mas, de forma particular, um frasco de cem unidades e a injeção saem em torno de US$ 1.500 a sessão (R$ 8.800 na cotação atual).

O número de aplicações varia da resposta de cada paciente ao tratamento, segundo a médica brasileira Belisa Contin. No controle de dor pós-operatória e fissuras, uma aplicação costuma bastar, porque dá espaço de tempo para que a cicatrização ocorra.

Já para dor no sexo, a necessidade de novas aplicações é bastante variável. "A dor associada à relação anal é influenciada por fatores fisiológicos e psicológicos também, que devem ser alvo de manejo", complementa ela.

Apesar da administração do botox ser considerado extremamente segura, existem riscos relacionados à injeção. Na região anal, o risco mais temido relacionado à aplicação na musculatura anal é a incontinência temporária para gases ou fezes.